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ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات .. الأهلي يواجه أبها

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها"، عند الساعة 6:30 من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات الكروية.

وقد اكتفى المدير الفني للفريق الألباني "بينسيك هاسي" بحصة تدريبية مسائية اليوم الأحد، ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة.

ووقف المدرب على الجاهزية الفنية والبدنية من خلال مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات .. الأهلي يواجه أبها
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها"، عند الساعة 6:30 من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات الكروية.

وقد اكتفى المدير الفني للفريق الألباني "بينسيك هاسي" بحصة تدريبية مسائية اليوم الأحد، ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة.

ووقف المدرب على الجاهزية الفنية والبدنية من خلال مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:12 PM

ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المسابقات .. الأهلي يواجه أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها"، عند الساعة 6:30 من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات الكروية.

وقد اكتفى المدير الفني للفريق الألباني "بينسيك هاسي" بحصة تدريبية مسائية اليوم الأحد، ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة.

ووقف المدرب على الجاهزية الفنية والبدنية من خلال مناورة على منتصف ملعب التدريبات، طبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,690
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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