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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران و"الشرقية" والمرتفعات

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران و"الشرقية" والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:14 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران و"الشرقية" والمرتفعات

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر، وأجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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