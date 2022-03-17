"المجلس الأحوازي": موقف السعودية تجاه قضيتنا في جنيف .. نصر في وجه الملالي

أكّد على لسان مسؤول مكتبها الإعلامي لـ"سبق" أن على العرب مماثلة منهج المملكة

أشاد مسؤول المكتب الإعلامي للمجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية فايز رحيم الكعبي؛ بموقف وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، الذي دعا النظام الإيراني إلى وقف انتهاكاته في الأحواز ومناطق الشعوب غير الفارسية الأخرى فيما يسمّى إيران.

وأكّد "الكعبي"؛ في تصريح خاص بـ"سبق"، أن موقف وفد المملكة الشقيقة الذي عبّر عنه عضو الوفد محمد الخشعان؛ هو إيصال لمظلومية الشعب الأحوازي للعالم ونصرة له في مواجهة الدولة الفارسية وجرائمها التي ترتقي إلى جرائم حرب في الأحواز.

ونوّه بمواقف السعودية التاريخية تجاه مختلف قضايا العرب والدول الإسلامية التي تعاني الاضطهاد والتشرذم من قوى الظلم، مشيراً إلى أن المملكة كونها رائدة العالم الإسلامي وحامية الحرمين تحتل مكانة وعمقاً لدى جميع المسلمين بالعالم الذين يقدرون دورها الريادي والإنساني في خدمة الإنسانية جمعاء.

وثمّن "الكعبي"؛ لـ"سبق"، هذا الدور الإنساني لمملكة العربية السعودية، ودعا الحكومات العربية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لنصرة أشقائهم العرب الأحوازيين الذين يناضلون، وبكل بسالة، بهدف إنهاء الاحتلال الإيراني للأرض الأحوازية واستعادة هذه الدولة الخليجية العربية المهمة، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه المضطهدين في الأحواز العربية من نظام الملالي.

وكان وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف، قد طالب، الأربعاء الماضي، في كلمة له أثناء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان، إيران، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية فيما يسمى الداخل الإيراني.

وأعرب الوفد عن قلقه إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقوم بها إيران في الأحواز وكردستان وبلوشستان وأذربيجان وهي مناطق محتلة من إيران.