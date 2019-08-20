النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني مكة" يحذّر من حالة جوية تضرب 4 محافظات

بعد تنبيه متقدم أصدرته "الأرصاد" .. يستمر إلى 6 مساءً

تفاعل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، مع تنبيه متقدم أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة رياح وأتربة؛ داعياً إلى اتباع الإرشادات في مثل تلك الحالة الجوية، ومتابعة توجيهات الجهات المعنية لسالكي الطريق الواصل بين المحافظات التي تقع تحت تأثير الحالة الجوية.

وأفاد التنبيه المتقدم الصادر عن "الأرصاد"، بهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وتشمل الحالة الجوية محافظات "القنفذة والليث وجدة ورابغ والطريق الواصل بين تلك المحافظات".

وتتمثل التأثيرات المصاحبة للحالة في نشاط للرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على المحافظات الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني مكة" يحذّر من حالة جوية تضرب 4 محافظات
سبق

تفاعل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، مع تنبيه متقدم أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة رياح وأتربة؛ داعياً إلى اتباع الإرشادات في مثل تلك الحالة الجوية، ومتابعة توجيهات الجهات المعنية لسالكي الطريق الواصل بين المحافظات التي تقع تحت تأثير الحالة الجوية.

وأفاد التنبيه المتقدم الصادر عن "الأرصاد"، بهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وتشمل الحالة الجوية محافظات "القنفذة والليث وجدة ورابغ والطريق الواصل بين تلك المحافظات".

وتتمثل التأثيرات المصاحبة للحالة في نشاط للرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على المحافظات الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:11 PM

"مدني مكة" يحذّر من حالة جوية تضرب 4 محافظات

بعد تنبيه متقدم أصدرته "الأرصاد" .. يستمر إلى 6 مساءً

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
4,474

تفاعل الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، مع تنبيه متقدم أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لحالة رياح وأتربة؛ داعياً إلى اتباع الإرشادات في مثل تلك الحالة الجوية، ومتابعة توجيهات الجهات المعنية لسالكي الطريق الواصل بين المحافظات التي تقع تحت تأثير الحالة الجوية.

وأفاد التنبيه المتقدم الصادر عن "الأرصاد"، بهبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وتشمل الحالة الجوية محافظات "القنفذة والليث وجدة ورابغ والطريق الواصل بين تلك المحافظات".

وتتمثل التأثيرات المصاحبة للحالة في نشاط للرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية على المحافظات الساحلية لمنطقة مكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,108
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,949
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,903
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,091

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة