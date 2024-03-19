بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

القيادة تهنىء الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-19 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 04:39 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:51 PM

القيادة تهنىء الرئيس التونسي بذكرى يوم الاستقلال في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.