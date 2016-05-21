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وادي الدواسر.. إعادة بناء فروة رأس لمصاب في حادث مروري

في عملية أجراها فريق متخصص بالمستشفى العام .. حالته مستقرة

تمكّن بفضل الله فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام، من إجراء تدخل للتعامل مع حالة مصاب في حادث مروري نتج عنه خلع كامل في فروة الرأس وكامل قناة الأذن الغضروفية، مع تهتك كامل غضاريف صيوان الأذن، بالإضافة إلى خلع جفن العين اليمنى.

وقرّر الفريق الطبي بقيادة استشاري التجميل إجراء عملية طارئة له، وتمت إعادة بناء فروة الرأس بشريحتين، وإعادة صيوان الأذن والجفن العلوي للعين اليمنى، وحالة المصاب مستقرة وحركة العين طبيعية ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وادي الدواسر.. إعادة بناء فروة رأس لمصاب في حادث مروري
سبق

تمكّن بفضل الله فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام، من إجراء تدخل للتعامل مع حالة مصاب في حادث مروري نتج عنه خلع كامل في فروة الرأس وكامل قناة الأذن الغضروفية، مع تهتك كامل غضاريف صيوان الأذن، بالإضافة إلى خلع جفن العين اليمنى.

وقرّر الفريق الطبي بقيادة استشاري التجميل إجراء عملية طارئة له، وتمت إعادة بناء فروة الرأس بشريحتين، وإعادة صيوان الأذن والجفن العلوي للعين اليمنى، وحالة المصاب مستقرة وحركة العين طبيعية ولله الحمد.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
09:54 PM

وادي الدواسر.. إعادة بناء فروة رأس لمصاب في حادث مروري

في عملية أجراها فريق متخصص بالمستشفى العام .. حالته مستقرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
6,036

تمكّن بفضل الله فريق طبي بمستشفى وادي الدواسر العام، من إجراء تدخل للتعامل مع حالة مصاب في حادث مروري نتج عنه خلع كامل في فروة الرأس وكامل قناة الأذن الغضروفية، مع تهتك كامل غضاريف صيوان الأذن، بالإضافة إلى خلع جفن العين اليمنى.

وقرّر الفريق الطبي بقيادة استشاري التجميل إجراء عملية طارئة له، وتمت إعادة بناء فروة الرأس بشريحتين، وإعادة صيوان الأذن والجفن العلوي للعين اليمنى، وحالة المصاب مستقرة وحركة العين طبيعية ولله الحمد.

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