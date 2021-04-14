رغم إعفائهم.. مبتعثو "الطب" السعوديون في مصر: "هكذا نحن نعمل.. فالإنسان أولاً"

أعربوا عن تقديرهم للقيادة عبر رسائل لـ"سبق" شاكرين دعمها لهم

أصر عدد من طلاب الطب البشري، والامتياز، والزمالات، من المُبتعثين السعوديين في جمهورية مصر العربية على البقاء، وأنهم لا يزالوا يباشرون دوامهم في مصر باختيارهم الشخصي رغم إعفائهم من ذلك، ومنحهم الإجازة، ولكن الكثير منهم يعمل في المستشفيات لرفعة بلدهم وإثبات أن المملكة العربية السعودية وأبناءها يساهمون بشكلٍ فعال في خدمة الإنسانية بكل دولة على مستوى العالم.

أوضح ذلك لـ "سبق" الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبدالله النامي، وقال: الملحقية الثقافية تشرف على خمس دول غير مصر في إفريقيا ومن ضمنها "جنوب أفريقيا"، ولدينا عدد كبير من المبتعثين أغلبهم يدرسون في زمالات، وماجستير، ودكتوراه، وطب الطوارئ والكوارث لحاجة المملكة العربية السعودية فيه ولتميز جامعات جنوب إفريقيا في هذا الجانب، حيث لديهم جامعات من ضمن الـ 200 الأولى في العالم.

وأثني الدكتور "النامي" على الجهود التي يبذلها المبتعثون السعوديون ،ومن بينهم الدكتور طارق الشعباني، وهو يدرس الدكتوراه حالياً في جنوب إفريقيا، وأساساً محاضر في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بوزارة الدفاع، ومبتعث لنيل درجة الدكتوراه في طب الطوارئ والكوارث بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث يشارك هو الآن في غرفة إدارة أزمة كورونا، وهذا دليل على أن أبناء المملكة لهم دورٌ فعال في كل مدن العالم، وبالتحديد في مدينة كيب تاون.

عدد من "الأبطال" الأطباء المُبتعثين السعوديين لإكمال دراساتهم العُليا في جمهورية مصر العربية تحدثوا في رسائل تنشرها "سبق" أعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على دعمهما لهم في سنوات الابتعاث، وحرصهما على متابعتهم وتوفير ما يحتاجونه.

حيث قال الدكتور "أيمن شامي حسين الحسني"، السنة الرابعة و الأخيرة في الزمالة المصرية - طب و جراحة العيون: أتقدم بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - ،على ما قدموه من الغالي و النفيس لمكافحة الجائحة على الصعيد المحلي و الدولي، و أشكر أيضاً، جنودنا البواسل من رجال الصحة ورجال الأمن على ما يقدموه لهذا الوطن الغالي، كما أتقدم بالشكر أيضاً لسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، و الملحقية الثقافية بالقاهرة على ما يقدموه من مجهودات خدمةً لأبناء المملكة ،مؤكداً في الوقت ذاته اتباعه وزملائه كافة التعليمات والاحتياطات والإجراءات الاحترازية الواردة من منظمة الصحة العالمية، كذلك من وزارتي الصحة في مصر والسعودية، خاتماً حديثه بقوله: "وطنٌ عظيم وملكٌ كريم وشعبٌ وفيٌ أمين".

أما المبتعث إلى مصر بالأكاديمية البحرية بإسكندرية مصر – تخصص لوجيستك "سعد بن حماد العروان" فقال: أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله – على جهودهما المبذولة وحرصهما على سلامة الرعايا السعوديين بمصر، والطلبة المبتعثين، كما أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، والملحقية الثقافية و على رأسها الدكتور خالد النامي على جهوده و ما يقدمه للطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، ونسأل الله عز وجل أن يُبعد عنا البلاء والوباء و عن جميع المسلمين.

أمام الطبيب "جلال محمد" طالب سعودي مبتعث في جمهورية مصر العربية، فشكر حكومتنا الرشيدة لإتاحتها لهم فرصة الإبتعاث والتدريب في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كما شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على ما يبذلونه من جهود مشكورة على المستويين المحلي و العالمي في مكافحة جائحة كورونا، وشكر كل من يقومون ببذل الجهود من الكادر الطبي و رجال الأمن، ولممثلي السفارة السعودية و ملحقيتها الثقافية بجمهورية مصر العربية على رعايتهم، متمنياً دوام الصحة.

أما المبتعثة السعودية "هالة بنت عبدالله المسعودي" طبيبة مبتعثة في جمهورية مصر العربية قالت: بدايةً نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - لحرصهما الدائم على سلامة المواطنين و المقيمين داخل المملكة، كذلك حرصهما على سلامة جميع الرعايا السعوديين في جميع دول العالم، كما أعربت عن شكرها لجميع زملائها في وزارة الصحة السعودية على الجهود المبذولة، وجميع الكوادر الطبية سواءً داخل المملكة أو خارجها، دون أن تنسى الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية، والملحقية الثقافية، و جميع منسوبيها على تواصلهم مع الطلبة والمقيمين.

وقال الطبيب "سالم بن محمد الراكة"، مبتعث بجمهورية مصر العربية لدراسة طب و جراحة الفم و الأسنان بجامعة عين شمس: الشكر لله أولاً ثم لولاة أمرنا على إتاحتهم لنا فرصة التدريب و الابتعاث خارج المملكة ،وإنني بذلك أشكر حكومتنا الرشيدة ممثلةً في مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على ما يقومون به من جهودٍ جبارة في مكافحة فيروس كورونا المستجد على المستويين المحلي و الدولي، كما أشكر كل فرد يساهم في الحفاظ على صحة أبناء مجتمعنا الغالي، كما لا يفوتني أن أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية ممثلةً في الملحقية الثقافية والذين لا يألون جهداً في خدمة الأبناء الطلبة، سائلاً الله سبحانه تعالى أن يزيل الغمة عن الأمة في القريب العاجل بإذن الله.

أما "أماني الجبرتي"، باحثة الدكتوراه السعودية في جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية قالت: أصالةً عن نفسي و نيابة عن جميع زميلاتي وزملائي من المبتعثين والمبتعثات و الدارسين على حسابهم الخاص نتقدم بأسمى آيات الشكر و التقدير لمليكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - ،كذلك لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، و لمعالي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية الدكتور أسامة نقلي ،وللملحقية الثقافية بالسفارة ممثلةً بالملحق الدكتور خالد النامي، ولكل الجهود المبذولة لرعاية الطلبة في جمهورية مصر العربية، ونحن معظمنا لم تتسن لنا الفرصة لنعود للمملكة العربية السعودية لظروفنا الدراسية إثر تعليق الرحلات و لكن منذ اللحظة الأولى حقيقةً وجدنا تعاوناً كبيراً من الملحقية الثقافية و السفارة و الذين قالوا لنا: "نحن أهلكم في مصر"، و من بداية الأزمة حصلوا على جميع أرقام هواتفنا و عناويننا و تأكدوا من تحديد كافة البيانات الخاصة بنا.

وأضاف "طارق الشعباني" محاضر في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بوزارة الدفاع، ومبتعث لنيل درجة الدكتوراه في طب الطوارئ و الكوارث بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا وقال: أتحدث لكم وأنا بمركز التحكم في جائحة كورونا بالويسترن كي، أود أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله –على إتاحة الفرصة لنا للابتعاث، لي ولزملائي من المبتعثين في أنحاء العالم ،كما أشيد بالجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - في مواجهة هذه الجائحة التي تعتبر إجراءات استثنائية و رائعة، و التي لا تُقارن في الكثير من الدول التي تواجه مثل هذه الجائحة، كما أشكر الملحقية الثقافية في مصر و على رأسهم الملحق الدكتور خالد النامي على تواصله واهتمامه بالمبتعثين هنا، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في بيتوريا، سائلاً المولى عز وجل أن يزيل هذه الجائحة.

يُشار إلى أن الجامعات المصرية يدرس بها حالياً حوالي (۲۲۸۱) طالباً سعودياً في عدد من التخصصات المختلفة، من أهمها تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والقانون وبقية التخصصات الأخرى، موزعين على مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة المصرية، وذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم يزيد عن (۱۲۰) طالباً سعودياً يدرسون في إحدى المؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتلقون العلاج الطبيعي والرعاية الصحية اللازمة.

كما يبلغ عدد طلاب الزمالة المصرية من السعوديين (16) طبيباً وطبيبة يدرسون في الزمالة الطبية المصرية ويتوزع هؤلاء الطلبة على التخصصات (النساء والولادة - جراحة المخ والأعصاب - الوبائيات - الجراحة العامة - أمراض وجراحة العيون - الأمراض الجلدية – جراحة العظام - التحاليل - طب أسنان الأسرة - جراحة الوجه والفكين)، كما يبلغ طلبة التعليم العام من السعوديين والذين يدرسون بالمدارس المصرية أكثر من ٥٠٠٠ طالب.