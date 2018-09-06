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مدير جامعة شقراء يوقع اتفاقية لتشغيل برامج السنة التحضيرية مع "التعليم النوعي"

قال: من الضروري أن نبحث عن وسائل التميز في عصر تسوده الميزة التنافسية

وقّع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، اتفاقية شراكة مع "شركة التعليم النوعي" لتشغيل برامج السنة التحضيرية ١٤٣٩-١٤٤٠ وذلك في الحفل الذي أُقيم بمسرح المدينة الجامعية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل الخطابي بكلمة لوكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن خالد الظفيري، قال فيها: ربما يتساءل بعضهم لِمَ نصر في جامعة شقراء على صناعة التميز، ولماذا نسعى للوصول إليه على مستوى الأفراد أو الجامعة كمؤسسة".

وأضاف "الظفيري": "بكل صدق نحن الآن نعيش في عصر يسود فيه مفهوم الميزة التنافسية، وبالتالي لم يعد يكفي أن تُؤدى الأعمال، بل أصبح من الضروري أن نبحث عن الوسائل التي تساعدنا على التميز".

وتابع : "من منطلق الإيمان الصادق بهذا المفهوم تسعى الجامعة إلى تطوير أدائها بشكل مستمر من خلال تحسين مخرجاتها التعليمية، وذلك لاستشعارها مسؤوليتها الكبيرة نحو تأهيل خريجيها على المهارة والتميز".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعليم النوعي الدكتور محمد بن أحمد السريحي: المراقب عن كثب لمسيرة انطلاق كليات غرب الرياض التي تحولت فيما بعد لجامعة شقراء الفتية، جامعة ضمت قرابة ٩ محافظات من محافظات مملكتنا الحبيبة يستوقفه قصر المدة وجودة الإنجاز وما حققته الجامعة من نجاحات متوالية نحو التميز الذي يتضح جليًا في فترة تولي مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري إدارتها مما عكس رغبة الجامعة لتسلم الجودة في تقديم مخرجات نوعية لخدمة الوطن إيمانًا بدورها الريادي واعترافًا بجميل الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمسيرة التعليم في بلادنا الذي حدد هدفها في رؤية الحاضر والمستقبل بقوله إن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

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مدير جامعة شقراء يوقع اتفاقية لتشغيل برامج السنة التحضيرية مع "التعليم النوعي"
سبق

وقّع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، اتفاقية شراكة مع "شركة التعليم النوعي" لتشغيل برامج السنة التحضيرية ١٤٣٩-١٤٤٠ وذلك في الحفل الذي أُقيم بمسرح المدينة الجامعية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل الخطابي بكلمة لوكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن خالد الظفيري، قال فيها: ربما يتساءل بعضهم لِمَ نصر في جامعة شقراء على صناعة التميز، ولماذا نسعى للوصول إليه على مستوى الأفراد أو الجامعة كمؤسسة".

وأضاف "الظفيري": "بكل صدق نحن الآن نعيش في عصر يسود فيه مفهوم الميزة التنافسية، وبالتالي لم يعد يكفي أن تُؤدى الأعمال، بل أصبح من الضروري أن نبحث عن الوسائل التي تساعدنا على التميز".

وتابع : "من منطلق الإيمان الصادق بهذا المفهوم تسعى الجامعة إلى تطوير أدائها بشكل مستمر من خلال تحسين مخرجاتها التعليمية، وذلك لاستشعارها مسؤوليتها الكبيرة نحو تأهيل خريجيها على المهارة والتميز".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعليم النوعي الدكتور محمد بن أحمد السريحي: المراقب عن كثب لمسيرة انطلاق كليات غرب الرياض التي تحولت فيما بعد لجامعة شقراء الفتية، جامعة ضمت قرابة ٩ محافظات من محافظات مملكتنا الحبيبة يستوقفه قصر المدة وجودة الإنجاز وما حققته الجامعة من نجاحات متوالية نحو التميز الذي يتضح جليًا في فترة تولي مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري إدارتها مما عكس رغبة الجامعة لتسلم الجودة في تقديم مخرجات نوعية لخدمة الوطن إيمانًا بدورها الريادي واعترافًا بجميل الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمسيرة التعليم في بلادنا الذي حدد هدفها في رؤية الحاضر والمستقبل بقوله إن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:05 PM

مدير جامعة شقراء يوقع اتفاقية لتشغيل برامج السنة التحضيرية مع "التعليم النوعي"

قال: من الضروري أن نبحث عن وسائل التميز في عصر تسوده الميزة التنافسية

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فلاح الجوفان - شقراء
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وقّع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري، اتفاقية شراكة مع "شركة التعليم النوعي" لتشغيل برامج السنة التحضيرية ١٤٣٩-١٤٤٠ وذلك في الحفل الذي أُقيم بمسرح المدينة الجامعية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل الخطابي بكلمة لوكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن خالد الظفيري، قال فيها: ربما يتساءل بعضهم لِمَ نصر في جامعة شقراء على صناعة التميز، ولماذا نسعى للوصول إليه على مستوى الأفراد أو الجامعة كمؤسسة".

وأضاف "الظفيري": "بكل صدق نحن الآن نعيش في عصر يسود فيه مفهوم الميزة التنافسية، وبالتالي لم يعد يكفي أن تُؤدى الأعمال، بل أصبح من الضروري أن نبحث عن الوسائل التي تساعدنا على التميز".

وتابع : "من منطلق الإيمان الصادق بهذا المفهوم تسعى الجامعة إلى تطوير أدائها بشكل مستمر من خلال تحسين مخرجاتها التعليمية، وذلك لاستشعارها مسؤوليتها الكبيرة نحو تأهيل خريجيها على المهارة والتميز".

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعليم النوعي الدكتور محمد بن أحمد السريحي: المراقب عن كثب لمسيرة انطلاق كليات غرب الرياض التي تحولت فيما بعد لجامعة شقراء الفتية، جامعة ضمت قرابة ٩ محافظات من محافظات مملكتنا الحبيبة يستوقفه قصر المدة وجودة الإنجاز وما حققته الجامعة من نجاحات متوالية نحو التميز الذي يتضح جليًا في فترة تولي مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري إدارتها مما عكس رغبة الجامعة لتسلم الجودة في تقديم مخرجات نوعية لخدمة الوطن إيمانًا بدورها الريادي واعترافًا بجميل الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمسيرة التعليم في بلادنا الذي حدد هدفها في رؤية الحاضر والمستقبل بقوله إن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

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