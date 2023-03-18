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"سكني" يضيف 10 آلاف أرض سكنية ويتيح اختيارها "إلكترونيًّا"

تتوزع بين "الشرقية وجازان ونجران".. ودعا الراغبين لزيارة موقعه

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة ثلاثة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًّا وإتاحتها أمام المستفيدين للحجز.

ودعا البرنامج الراغبين في هذا الخيار، إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق "سكني" واستكمال كل الإجراءات.

وقال "سكني" في بيان صحافي اليوم، إنه فعّل الاختيار الإلكتروني لثلاثة مخططات جديدة موزعة على ثلاث مناطق توفر 9737 قطعة أرض.

وأوضح أن المخططات الجديدة تَضَمّنت مخطط "يكرب" بمحافظة بقيق التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 650 قطعة، ومخطط "مشروع المنار" بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 5422 أرضًا، ومخطط "درة شرورة" في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، ويحوي 3665 أرضًا سكنية متاحة للحجز من قِبَل المواطنين إلكترونيًّا.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبَل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وأفاد البرنامج بأنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان، زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال ستة أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًّا ضِمن 146 مخططًا؛ فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا، يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تُمَكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

برنامج سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يضيف 10 آلاف أرض سكنية ويتيح اختيارها "إلكترونيًّا"
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة ثلاثة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًّا وإتاحتها أمام المستفيدين للحجز.

ودعا البرنامج الراغبين في هذا الخيار، إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق "سكني" واستكمال كل الإجراءات.

وقال "سكني" في بيان صحافي اليوم، إنه فعّل الاختيار الإلكتروني لثلاثة مخططات جديدة موزعة على ثلاث مناطق توفر 9737 قطعة أرض.

وأوضح أن المخططات الجديدة تَضَمّنت مخطط "يكرب" بمحافظة بقيق التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 650 قطعة، ومخطط "مشروع المنار" بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 5422 أرضًا، ومخطط "درة شرورة" في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، ويحوي 3665 أرضًا سكنية متاحة للحجز من قِبَل المواطنين إلكترونيًّا.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبَل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وأفاد البرنامج بأنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان، زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال ستة أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًّا ضِمن 146 مخططًا؛ فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا، يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تُمَكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:03 PM

"سكني" يضيف 10 آلاف أرض سكنية ويتيح اختيارها "إلكترونيًّا"

تتوزع بين "الشرقية وجازان ونجران".. ودعا الراغبين لزيارة موقعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة ثلاثة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًّا وإتاحتها أمام المستفيدين للحجز.

ودعا البرنامج الراغبين في هذا الخيار، إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق "سكني" واستكمال كل الإجراءات.

وقال "سكني" في بيان صحافي اليوم، إنه فعّل الاختيار الإلكتروني لثلاثة مخططات جديدة موزعة على ثلاث مناطق توفر 9737 قطعة أرض.

وأوضح أن المخططات الجديدة تَضَمّنت مخطط "يكرب" بمحافظة بقيق التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 650 قطعة، ومخطط "مشروع المنار" بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 5422 أرضًا، ومخطط "درة شرورة" في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، ويحوي 3665 أرضًا سكنية متاحة للحجز من قِبَل المواطنين إلكترونيًّا.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبَل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وأفاد البرنامج بأنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان، زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيًّا؛ تمهيدًا للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال ستة أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، سلّم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًّا ضِمن 146 مخططًا؛ فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا، يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تُمَكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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