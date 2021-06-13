"دهانات الجزيرة" تحتفي بالذكرى السنوية 42 لتأسيسها

"42 عاماً نلوّن عالمك".. فيديو تقف فيه على أهم محطاتها وإنجازاتها

تحتفي "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالذكرى السنوية 42 لتأسيسها، ويروي الأستاذ محمد بن عبد الله بن ناصر الرميح رئيس مجلس الإدارة القصة الملهمة خلف إنشاء أكبر كيانات صناعة الدهانات المحلية والإقليمية بالاشتراك مع ابن عمه وصديقه الأستاذ سعود بن مرشود بن إبراهيم الرميح نائب رئيس مجلس الإدارة، وانطلاق فكرة تأسيس الشركة وبروزها إلى النور في عام 1979م.

كان هذا التاريخ هو البداية والخطوة الأولى لتنفيذ هذا المشروع الكبير، ومن بعدها توالت النجاحات والإنجازات في رحلة محفوفة بالصعاب والتحديات، لكن عزم وإصرار مؤسسي الشركة على إنتاج دهانات وطنية بمقاييس عالمية كان المهيمن على تفكيرهما والمحفّز لهما للمثابرة بخطى واثقة لتحقيق ما يصبوان إليه من آمال وطموحات.

افتتاح المصنع

بدأ مصنع دهانات الجزيرة بالعمل في مدينة خميس مشيط جنوب المملكة عام 1993م، وأقيم حفل كبير لافتتاحه رسمياً عام 1995م، مستهدفاً تلبية متطلبات السوق وحاجات العملاء، وتمّ إنشاء مرافق مساندة له لتحقيق الهدف الأساسي المتمثّل بإنتاج دهانات عالية الجودة، منها مركز الأبحاث والتطوير، ومركز الاختبارات الطبيعية، ومختبر ضبط الجودة، وأكاديمية دهانات الجزيرة.

التوسّع

واكبت الشركة نمو السوق المحلي والإقليمي للدهانات والحلول الإنشائية، فقامت بتوسيع المصنع لتصبح مساحته الإجمالية 100.000 متر مربع عام 2015م، وبلغت طاقته الإنتاجية 400.000 طن سنوياً، كما تم افتتاح مصنع المنتجات الإسمنتية في المدينة الصناعية بسدير التابعة لمنطقة الرياض، الذي يعتبر من أكثر المصانع تطوراً، حيث يعمل بشكل مؤتمت بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 طناً في الساعة.

افتتاح مصنع دهانات الجزيرة في مصر

مهّد توفر التقنيّة والجودة في مصانعها المحلية من تمكين الشركة لتطبيقها في مصانع أخرى، وحفّزها لإنشاء مصنعها في مصر، فكان التشغيل التجريبي له مع بداية عام 2021م، وهو مصنع مجهّز بأحدث التقنيات والآلات لتقديم منتجات مبتكرة وإبداعية ذات جودة عالية.

اطلب الدهان أونلاين

ولأن المشتريات الإلكترونية بدأت تنمو بشكل واضح وملحوظ فقد أتاحت الشركة منتجاتها أون لاين في موقعها الإلكتروني على الانترنت www. jazeerapaints.com مع توفير خصائص مميزة تساعد المستهلك في شراء الدهان باللون والكمية المناسبة، ومن أبرزها حاسبة كمية الدهان ومحاكي الألوان.

وخلال هذه المسيرة بكل تحدياتها توضح الشركة أنها ملتزمة بتوفير دهانات ومنتجات حلول إنشائية ذات جودة عالية ومنافسة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.