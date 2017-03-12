سجل أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة أم القرى، تفاعلًا وصفه مراقبون بالمميز مع منظومة الـ"بلاك بورد"، التي اعتمدتها جامعة أم القرى كمنظومة للتعلم الإلكتروني احترازيًّا حتى زوال خطر فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد المتفاعلين 52 ألف مستخدم. جاء ذلك منذ تفعيل المنظومة من قبل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، في أعقاب صدور قرار وزير التعليم بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمملكة كإجراء احترازي. وسطر المتعاملون بنظام الـ"بلاك بورد" تفاعلًا كبيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "تويتر"، وأبدي العديد منهم إعجابًا بطريقة وصول المعلومة التي وصفوها بالسهلة، ووضوح إجراءات التفاعل مع المنظومة، وإمكانية حفظ البيانات ونقلها. كما استفادت العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة من المنظومة في عقد الاجتماعات الافتراضية؛ حيث بلغ حضور تلك الاجتماعات 721 شخصًا في اليوم الأول لتطبيق الخطة. من جانبها خصّصت عمادة التعلم الإلكتروني رقمًا للتواصل عبر برنامج "واتس آب" لاستقبال الاستفسارات، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل خلال اليوم الأول 290 منسوبًا وطالبًا، وتم إجراء 6 مقابلات شخصية مباشرة لبعض الحالات التي تتطلب الدعم المباشر، بالإضافة لتفعيل وسائل التواصل الأخرى، مثل التذاكر الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وقد استمر الدعم الفني لخدمات العمادة من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

52 ألف مستخدم لمنظومة الـ"بلاك بورد" بجامعة أم القرى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-12 سجل أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة أم القرى، تفاعلًا وصفه مراقبون بالمميز مع منظومة الـ"بلاك بورد"، التي اعتمدتها جامعة أم القرى كمنظومة للتعلم الإلكتروني احترازيًّا حتى زوال خطر فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد المتفاعلين 52 ألف مستخدم.



جاء ذلك منذ تفعيل المنظومة من قبل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، في أعقاب صدور قرار وزير التعليم بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمملكة كإجراء احترازي.



وسطر المتعاملون بنظام الـ"بلاك بورد" تفاعلًا كبيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "تويتر"، وأبدي العديد منهم إعجابًا بطريقة وصول المعلومة التي وصفوها بالسهلة، ووضوح إجراءات التفاعل مع المنظومة، وإمكانية حفظ البيانات ونقلها.



كما استفادت العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة من المنظومة في عقد الاجتماعات الافتراضية؛ حيث بلغ حضور تلك الاجتماعات 721 شخصًا في اليوم الأول لتطبيق الخطة.



من جانبها خصّصت عمادة التعلم الإلكتروني رقمًا للتواصل عبر برنامج "واتس آب" لاستقبال الاستفسارات، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل خلال اليوم الأول 290 منسوبًا وطالبًا، وتم إجراء 6 مقابلات شخصية مباشرة لبعض الحالات التي تتطلب الدعم المباشر، بالإضافة لتفعيل وسائل التواصل الأخرى، مثل التذاكر الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وقد استمر الدعم الفني لخدمات العمادة من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 04:31 PM

52 ألف مستخدم لمنظومة الـ"بلاك بورد" بجامعة أم القرى تحت شعار "كورونا لا يوقف تعليمنا"





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سجل أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات جامعة أم القرى، تفاعلًا وصفه مراقبون بالمميز مع منظومة الـ"بلاك بورد"، التي اعتمدتها جامعة أم القرى كمنظومة للتعلم الإلكتروني احترازيًّا حتى زوال خطر فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد المتفاعلين 52 ألف مستخدم.



جاء ذلك منذ تفعيل المنظومة من قبل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، في أعقاب صدور قرار وزير التعليم بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات بالمملكة كإجراء احترازي.



وسطر المتعاملون بنظام الـ"بلاك بورد" تفاعلًا كبيرًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة "تويتر"، وأبدي العديد منهم إعجابًا بطريقة وصول المعلومة التي وصفوها بالسهلة، ووضوح إجراءات التفاعل مع المنظومة، وإمكانية حفظ البيانات ونقلها.



كما استفادت العمادات والإدارات المختلفة بالجامعة من المنظومة في عقد الاجتماعات الافتراضية؛ حيث بلغ حضور تلك الاجتماعات 721 شخصًا في اليوم الأول لتطبيق الخطة.



من جانبها خصّصت عمادة التعلم الإلكتروني رقمًا للتواصل عبر برنامج "واتس آب" لاستقبال الاستفسارات، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمة التواصل خلال اليوم الأول 290 منسوبًا وطالبًا، وتم إجراء 6 مقابلات شخصية مباشرة لبعض الحالات التي تتطلب الدعم المباشر، بالإضافة لتفعيل وسائل التواصل الأخرى، مثل التذاكر الإلكترونية والبريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وقد استمر الدعم الفني لخدمات العمادة من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.