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لدرء أخطار كورونا.. تدابير احترازية بمحلات بيع الغاز في جازان

شهدت تقيّد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات

نفّذت محلات بيع أسطوانات الغاز بمدينة جيزان ومحافظات منطقة جازان، كافة الخطط الاحترازية التي تطبقها أمانة المنطقة من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات، وترك مسافات كافية بينهم لدرء أخطار فيروس كورونا.

فيما شهدت محلات بيع الغاز تقيد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات في استلام الأسطوانات الفارغة، واستبدالها بأخرى مليئة.

وتُواصل أمانة منطقة جازان والبلديات الفرعية، الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تنظيف الأسطوانات قبل بيعها على المستهلكين، فيما حرص أصحاب محلات بيع أسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة للتقيد التام بالإجراءات، وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات، وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم؛ حفاظًا على الصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لدرء أخطار كورونا.. تدابير احترازية بمحلات بيع الغاز في جازان
سبق

نفّذت محلات بيع أسطوانات الغاز بمدينة جيزان ومحافظات منطقة جازان، كافة الخطط الاحترازية التي تطبقها أمانة المنطقة من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات، وترك مسافات كافية بينهم لدرء أخطار فيروس كورونا.

فيما شهدت محلات بيع الغاز تقيد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات في استلام الأسطوانات الفارغة، واستبدالها بأخرى مليئة.

وتُواصل أمانة منطقة جازان والبلديات الفرعية، الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تنظيف الأسطوانات قبل بيعها على المستهلكين، فيما حرص أصحاب محلات بيع أسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة للتقيد التام بالإجراءات، وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات، وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم؛ حفاظًا على الصحة العامة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:02 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:50 PM

لدرء أخطار كورونا.. تدابير احترازية بمحلات بيع الغاز في جازان

شهدت تقيّد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات

A A A
فهد كاملي - جازان
2
2,147

نفّذت محلات بيع أسطوانات الغاز بمدينة جيزان ومحافظات منطقة جازان، كافة الخطط الاحترازية التي تطبقها أمانة المنطقة من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن للكمامات والقفازات، وترك مسافات كافية بينهم لدرء أخطار فيروس كورونا.

فيما شهدت محلات بيع الغاز تقيد المواطنين والمقيمين الملتزمين بالتعليمات في استلام الأسطوانات الفارغة، واستبدالها بأخرى مليئة.

وتُواصل أمانة منطقة جازان والبلديات الفرعية، الجولات الرقابية الميدانية للوقوف على تلك المحلات، والتأكد من تنظيف الأسطوانات قبل بيعها على المستهلكين، فيما حرص أصحاب محلات بيع أسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة للتقيد التام بالإجراءات، وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات، وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم؛ حفاظًا على الصحة العامة.

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