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7 مولات في الشرقية خضعت للفحص والتوعية من كورونا خلال رمضان

بمشاركة أكثر  من ٢٠٠ متطوع للتأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية

شارك أكثر من 200 متطوع في توعية أكثر من 500 ألف زائر في سبعة مجمعات تجارية داخل المنطقة الشرقية في "الدمام والخبر والقطيف" خلال شهر رمضان المبارك، بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مبادرة تعزيز الصحة في المجمعات التجارية تمت بمشاركة اكثر من ٢٠٠ متطوع عبر منصة التطوع الصحي.
وأوضحت أن هذه الجهود جاءت بإشراف إدارة الشراكة المجتمعية وإدارات التوعية بالمنشآت وبإدارة ٢٠ منظمًا مما ساهم في تغطية سبعة مجمعات في الدمام والخبر والقطيف خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى التركيز على نقاط الفرزعند مداخل البوابات بما يشمل قياس الحرارة والتأكد من عدم وجود أعراض قبل دخول المجمع.

وذكرت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالشرقية أن النقاط شملت أيضًا توعية الزوار بأهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال عملية التسوق وأهمية تعقيم اليدين والطريقة الصحيحة وترك مسافة مترين والاستخدام الصحيح للكمامات والتخلص منها والتحلي بآداب العطاس وتدريب الزوار على أرض الواقع حول كيفية صنع الكمامةالقماشية المنزلية.

وأشارت إلى أن المستشفى السعودي الألماني كان من الداعمين لهذه المبادرة.

وقدمّت إدارات المولات الشكر والامتنان للتجمع الصحي للدعم خلال إعادة افتتاح المولات في جائحة كورونا .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 مولات في الشرقية خضعت للفحص والتوعية من كورونا خلال رمضان
سبق

شارك أكثر من 200 متطوع في توعية أكثر من 500 ألف زائر في سبعة مجمعات تجارية داخل المنطقة الشرقية في "الدمام والخبر والقطيف" خلال شهر رمضان المبارك، بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مبادرة تعزيز الصحة في المجمعات التجارية تمت بمشاركة اكثر من ٢٠٠ متطوع عبر منصة التطوع الصحي.
وأوضحت أن هذه الجهود جاءت بإشراف إدارة الشراكة المجتمعية وإدارات التوعية بالمنشآت وبإدارة ٢٠ منظمًا مما ساهم في تغطية سبعة مجمعات في الدمام والخبر والقطيف خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى التركيز على نقاط الفرزعند مداخل البوابات بما يشمل قياس الحرارة والتأكد من عدم وجود أعراض قبل دخول المجمع.

وذكرت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالشرقية أن النقاط شملت أيضًا توعية الزوار بأهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال عملية التسوق وأهمية تعقيم اليدين والطريقة الصحيحة وترك مسافة مترين والاستخدام الصحيح للكمامات والتخلص منها والتحلي بآداب العطاس وتدريب الزوار على أرض الواقع حول كيفية صنع الكمامةالقماشية المنزلية.

وأشارت إلى أن المستشفى السعودي الألماني كان من الداعمين لهذه المبادرة.

وقدمّت إدارات المولات الشكر والامتنان للتجمع الصحي للدعم خلال إعادة افتتاح المولات في جائحة كورونا .

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
02:27 PM

7 مولات في الشرقية خضعت للفحص والتوعية من كورونا خلال رمضان

بمشاركة أكثر  من ٢٠٠ متطوع للتأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية

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عبدالله السالم - الدمام
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5,045

شارك أكثر من 200 متطوع في توعية أكثر من 500 ألف زائر في سبعة مجمعات تجارية داخل المنطقة الشرقية في "الدمام والخبر والقطيف" خلال شهر رمضان المبارك، بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن مبادرة تعزيز الصحة في المجمعات التجارية تمت بمشاركة اكثر من ٢٠٠ متطوع عبر منصة التطوع الصحي.
وأوضحت أن هذه الجهود جاءت بإشراف إدارة الشراكة المجتمعية وإدارات التوعية بالمنشآت وبإدارة ٢٠ منظمًا مما ساهم في تغطية سبعة مجمعات في الدمام والخبر والقطيف خلال شهر رمضان.
وأشارت إلى التركيز على نقاط الفرزعند مداخل البوابات بما يشمل قياس الحرارة والتأكد من عدم وجود أعراض قبل دخول المجمع.

وذكرت إدارة الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالتجمع الصحي الأول بالشرقية أن النقاط شملت أيضًا توعية الزوار بأهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال عملية التسوق وأهمية تعقيم اليدين والطريقة الصحيحة وترك مسافة مترين والاستخدام الصحيح للكمامات والتخلص منها والتحلي بآداب العطاس وتدريب الزوار على أرض الواقع حول كيفية صنع الكمامةالقماشية المنزلية.

وأشارت إلى أن المستشفى السعودي الألماني كان من الداعمين لهذه المبادرة.

وقدمّت إدارات المولات الشكر والامتنان للتجمع الصحي للدعم خلال إعادة افتتاح المولات في جائحة كورونا .

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