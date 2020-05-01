الفرق الصحية بعفيف تبدأ عملية الكشف المبكر الميداني لكورونا

ضمن مهام اللجنة المشتركة لمتابعة مساكن العمالة الوافدة

بدأت الفرق الصحية بمحافظة عفيف وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إجراء الكشف الميداني المبكر لمواقع التجمعات السكانية العشوائي والمواقع التجارية الشعبية ذات الكثافة العالية؛ وذلك من خلال الكشف الحراري والفرز البصري، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لجنة الطوارئ للوقاية من فيروس (كورونا).

وأوضحت إدارة مستشفى عفيف أن الكشف الميداني يأتي ضمن الخطط الاحترازية لوزارة الصحة، والذي يهدف إلى التقصي للوصول إلى حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا الجديد والتعامل معها بوقت مبكر.

وأضاف أنه تم تخصيص فِرق ميدانية من الصحة العامة وصحة البيئة والطب الوقائي والتوعية الصحية لهذا الإجراء، وتم إعدادهم بالتجهيزات الطبية اللازمة، والتي تقوم بدورها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ضمن مهام اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المساكن للعمالة الوافدة.

وأشار إلى أن الفرق تقوم بزيارة مساكن العمالة في الشركات، والمؤسسات، والمواقع العامة، ويتم إجراء الفرز البصري لهم وقياس درجات الحرارة، وتوضيح كيفية استخدام المعقمات، وطرق غسل اليدين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين، والتحقق من عدم وجود أعراض إصابة بفيروس (كورونا) الجديد والتعامل مع أي حالة قد يتم رصدها.