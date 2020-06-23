سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 17.279
سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-23
سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:47 PM
سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 17.279
سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة.