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منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم

وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام نادي الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم
سبق

وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام نادي الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:55 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:06 AM

منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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2,206

وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام نادي الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.

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