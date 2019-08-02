منصور بن مشعل لجماهير الأهلي: أنتم روح الفريق.. ننتظر دعمكم

وجه الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق قبل ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وطالب الأمير منصور بن مشعل جماهير الأهلي بدعم الفريق ومؤازرته في مباراته أمام نادي الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وقال المشرف العام على كرة القدم بالنادي إن جمهور الأهلي هو الوقود وروح الفريق، مشدداً على ضرورة دعمهم للاعبين في المباراة.