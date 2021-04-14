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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6874.64 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 70.10 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وأسمنت حائل، وعطاء، والمراكز، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات "وفرة، واللجين، والإنماء، والاستثمار، والمصافي"؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و6.50%

وكانت أسهم شركات "الإنماء، وسيرا، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، وزين السعودية" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وإس تي سي" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 721.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6819.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6874.64 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 70.10 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وأسمنت حائل، وعطاء، والمراكز، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات "وفرة، واللجين، والإنماء، والاستثمار، والمصافي"؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و6.50%

وكانت أسهم شركات "الإنماء، وسيرا، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، وزين السعودية" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وإس تي سي" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 721.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6819.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6874.64 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 70.10 نقطة ليقفل عند مستوى 6874.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وأسمنت حائل، وعطاء، والمراكز، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات "وفرة، واللجين، والإنماء، والاستثمار، والمصافي"؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و6.50%

وكانت أسهم شركات "الإنماء، وسيرا، وأسمنت حائل، وأرامكو السعودية، وزين السعودية" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وإس تي سي" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 721.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6819.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 36 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.

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