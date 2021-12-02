النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج في عضوية "توجيهية المعلمين عن آسيا"

أكد استمراره في دعم برامج الفريق الدولي انسجامًا مع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

عقد الفريق الدولي للمعلمين اجتماعًا لإقرار خطة العمل المستقبلية 2022- 2025م، واعتماد تقرير الإنجاز للمرحلة السابقة؛ وذلك في العاصمة الرواندية كيغالي؛ حيث شكر المجتمعون رئاسةَ الفريق الدولي المشتركة السابقة؛ ممثلةً في المملكة العربية السعودية وجمهورية النرويج، بعد انتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة ممثلةً في جمهورية ألمانيا وجمهورية جنوب إفريقيا.

وشهد الاجتماعُ إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج عضوًا في اللجنة ممثلًا عن منظمات آسيا؛ مما يؤكد المكانة المتنامية التي حققها المكتب في علاقاته بالكيانات التربوية والتعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ إذ تعكس إعادة انتخاب المكتب للمرة الثانية دوره الواضح في صناعة التوجهات العالمية من خلال تواجده المؤثر في المنابر الدولية، ومشاركته في البرامج والفعاليات مع أبرز المنظمات مثل اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ومكتب التربية الدولي، ومعهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، والإيسسكو والألكسو وغيرها من المنظمات.

وأكد مكتب التربية العربي، في هذا الاجتماع، استمراره في دعم برامج الفريق الدولي واللجنة التوجيهية في إطار رؤية وتوجهات الدول العربية ودول آسيا؛ وذلك انسجامًا مع أدوار المكتب وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به من قِبَل وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

ويشارك المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي في المنتدى الدولي حول سياسات المعلمين، وبحضور وزراء التعليم ورؤساء المنظمات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج في عضوية "توجيهية المعلمين عن آسيا"
سبق

عقد الفريق الدولي للمعلمين اجتماعًا لإقرار خطة العمل المستقبلية 2022- 2025م، واعتماد تقرير الإنجاز للمرحلة السابقة؛ وذلك في العاصمة الرواندية كيغالي؛ حيث شكر المجتمعون رئاسةَ الفريق الدولي المشتركة السابقة؛ ممثلةً في المملكة العربية السعودية وجمهورية النرويج، بعد انتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة ممثلةً في جمهورية ألمانيا وجمهورية جنوب إفريقيا.

وشهد الاجتماعُ إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج عضوًا في اللجنة ممثلًا عن منظمات آسيا؛ مما يؤكد المكانة المتنامية التي حققها المكتب في علاقاته بالكيانات التربوية والتعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ إذ تعكس إعادة انتخاب المكتب للمرة الثانية دوره الواضح في صناعة التوجهات العالمية من خلال تواجده المؤثر في المنابر الدولية، ومشاركته في البرامج والفعاليات مع أبرز المنظمات مثل اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ومكتب التربية الدولي، ومعهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، والإيسسكو والألكسو وغيرها من المنظمات.

وأكد مكتب التربية العربي، في هذا الاجتماع، استمراره في دعم برامج الفريق الدولي واللجنة التوجيهية في إطار رؤية وتوجهات الدول العربية ودول آسيا؛ وذلك انسجامًا مع أدوار المكتب وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به من قِبَل وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

ويشارك المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي في المنتدى الدولي حول سياسات المعلمين، وبحضور وزراء التعليم ورؤساء المنظمات الدولية.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
12:56 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:09 PM

إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج في عضوية "توجيهية المعلمين عن آسيا"

أكد استمراره في دعم برامج الفريق الدولي انسجامًا مع الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
63

عقد الفريق الدولي للمعلمين اجتماعًا لإقرار خطة العمل المستقبلية 2022- 2025م، واعتماد تقرير الإنجاز للمرحلة السابقة؛ وذلك في العاصمة الرواندية كيغالي؛ حيث شكر المجتمعون رئاسةَ الفريق الدولي المشتركة السابقة؛ ممثلةً في المملكة العربية السعودية وجمهورية النرويج، بعد انتخاب الرئاسة المشتركة الجديدة ممثلةً في جمهورية ألمانيا وجمهورية جنوب إفريقيا.

وشهد الاجتماعُ إعادة انتخاب مكتب التربية العربي لدول الخليج عضوًا في اللجنة ممثلًا عن منظمات آسيا؛ مما يؤكد المكانة المتنامية التي حققها المكتب في علاقاته بالكيانات التربوية والتعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ إذ تعكس إعادة انتخاب المكتب للمرة الثانية دوره الواضح في صناعة التوجهات العالمية من خلال تواجده المؤثر في المنابر الدولية، ومشاركته في البرامج والفعاليات مع أبرز المنظمات مثل اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ومكتب التربية الدولي، ومعهد اليونسكو للتعليم مدى الحياة، والإيسسكو والألكسو وغيرها من المنظمات.

وأكد مكتب التربية العربي، في هذا الاجتماع، استمراره في دعم برامج الفريق الدولي واللجنة التوجيهية في إطار رؤية وتوجهات الدول العربية ودول آسيا؛ وذلك انسجامًا مع أدوار المكتب وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها في إطار الدعم الكبير الذي يحظى به من قِبَل وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء.

ويشارك المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي في المنتدى الدولي حول سياسات المعلمين، وبحضور وزراء التعليم ورؤساء المنظمات الدولية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,489
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,292
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة