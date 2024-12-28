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بعد العودة من المطار.. طعام كلاب في حقائبها ومفاجأة صادمة

أمريكية عادت من أوروبا

عقب وصولها من المطار إلى منزلها عائدة من أوروبا، فتحت امرأة أمريكية حقائبها؛ لتفاجأ بعلب طعام للكلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة؛ أما المفاجأة الصادمة فكانت في اختفاء هدايا اشترتها بآلاف الدولارات من أوروبا.

وأشارت جينا شيلدون، من بورتسموث في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إلى أنها عادت من رحلة إلى أوروبا، لتجد أن جميع الهدايا التي اشترتها هناك اختفت عند عودتها إلى الوطن.

وقالت: "فتحتُ الحقيبة الثالثة التي احتفظت فيها بجميع الهدايا والأشياء التي اشتريتها لنفسي أيضًا، وتم استبدالها بطعام كلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة".

وكانت "شيلدون" قد أمضت 11 يومًا في السفر عبر إيطاليا، وتوقفت في العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى بلادها.

وتعتقد أن الهدايا ربما قد تم تبديلها في منطقة الأمتعة في مطار شارل ديغول في فرنسا.

ولفتت إلى أن الهدايا المفقودة تبلغ تكلفتها أكثر من 3000 دولار.

وتم حجز الرحلة الجوية للراكبة من خلال خطوط "دلتا" الأمريكية، ولكن بإدارة الخطوط الجوية الفرنسية.

وأكدت شركة "دلتا" في بيان لها، أنها تواصلت بشكل إيجابي مع شركائها في الخطوط الجوية الفرنسية والمسافرة للتوصل إلى حل مُرضٍ.

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بعد العودة من المطار.. طعام كلاب في حقائبها ومفاجأة صادمة
سبق

عقب وصولها من المطار إلى منزلها عائدة من أوروبا، فتحت امرأة أمريكية حقائبها؛ لتفاجأ بعلب طعام للكلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة؛ أما المفاجأة الصادمة فكانت في اختفاء هدايا اشترتها بآلاف الدولارات من أوروبا.

وأشارت جينا شيلدون، من بورتسموث في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إلى أنها عادت من رحلة إلى أوروبا، لتجد أن جميع الهدايا التي اشترتها هناك اختفت عند عودتها إلى الوطن.

وقالت: "فتحتُ الحقيبة الثالثة التي احتفظت فيها بجميع الهدايا والأشياء التي اشتريتها لنفسي أيضًا، وتم استبدالها بطعام كلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة".

وكانت "شيلدون" قد أمضت 11 يومًا في السفر عبر إيطاليا، وتوقفت في العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى بلادها.

وتعتقد أن الهدايا ربما قد تم تبديلها في منطقة الأمتعة في مطار شارل ديغول في فرنسا.

ولفتت إلى أن الهدايا المفقودة تبلغ تكلفتها أكثر من 3000 دولار.

وتم حجز الرحلة الجوية للراكبة من خلال خطوط "دلتا" الأمريكية، ولكن بإدارة الخطوط الجوية الفرنسية.

وأكدت شركة "دلتا" في بيان لها، أنها تواصلت بشكل إيجابي مع شركائها في الخطوط الجوية الفرنسية والمسافرة للتوصل إلى حل مُرضٍ.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
01:35 PM

بعد العودة من المطار.. طعام كلاب في حقائبها ومفاجأة صادمة

أمريكية عادت من أوروبا

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أيمن حسن - الرياض
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عقب وصولها من المطار إلى منزلها عائدة من أوروبا، فتحت امرأة أمريكية حقائبها؛ لتفاجأ بعلب طعام للكلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة؛ أما المفاجأة الصادمة فكانت في اختفاء هدايا اشترتها بآلاف الدولارات من أوروبا.

وأشارت جينا شيلدون، من بورتسموث في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إلى أنها عادت من رحلة إلى أوروبا، لتجد أن جميع الهدايا التي اشترتها هناك اختفت عند عودتها إلى الوطن.

وقالت: "فتحتُ الحقيبة الثالثة التي احتفظت فيها بجميع الهدايا والأشياء التي اشتريتها لنفسي أيضًا، وتم استبدالها بطعام كلاب وقميص قديم وزجاجة كريم حلاقة".

وكانت "شيلدون" قد أمضت 11 يومًا في السفر عبر إيطاليا، وتوقفت في العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى بلادها.

وتعتقد أن الهدايا ربما قد تم تبديلها في منطقة الأمتعة في مطار شارل ديغول في فرنسا.

ولفتت إلى أن الهدايا المفقودة تبلغ تكلفتها أكثر من 3000 دولار.

وتم حجز الرحلة الجوية للراكبة من خلال خطوط "دلتا" الأمريكية، ولكن بإدارة الخطوط الجوية الفرنسية.

وأكدت شركة "دلتا" في بيان لها، أنها تواصلت بشكل إيجابي مع شركائها في الخطوط الجوية الفرنسية والمسافرة للتوصل إلى حل مُرضٍ.

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