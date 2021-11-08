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"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة

بتداولات بلغت 7.4 مليارات ريال لـ191 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 4.93 نقاط ليقفل عند مستوى 11846.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.01% و 9.98%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 4.93 نقاط ليقفل عند مستوى 11846.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.01% و 9.98%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:06 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11846.53 نقطة

بتداولات بلغت 7.4 مليارات ريال لـ191 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 4.93 نقاط ليقفل عند مستوى 11846.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.01% و 9.98%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,223
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,027
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,184

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