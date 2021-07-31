إسرائيل تدعو إلى تحرك دولي ضد إيران رداً على مهاجمتها ناقلة النفط

"لبيد" وصف طهران بأنها مُصدِّر للإرهاب والدمار

دعت إسرائيل اليوم (السبت) إلى تحرك دولي ضد إيران، بعد هجوم أسفر عن قتلى في بحر العرب قبالة سلطنة عمان، واستهدف ناقلة نفط يشغلها ملياردير إسرائيلي متهمة طهران بتصدير "الإرهاب".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تغريدة على "تويتر": "أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن إيران ليست مشكلة إسرائيلية فقط، بل هي مصدِّر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار يلحق الأذى بالجميع، ويجب ألا نظل صامتين أبدًا في مواجهة الإرهاب الإيراني الذي يقوض أيضًا حرية الملاحة".

وبين "لبيد" أنه تحدث إلى نظيره البريطاني دومينيك راب، داعياً إلى ضرورة الرد بشدة على الهجوم على السفينة التي قتل فيها مواطن بريطاني.