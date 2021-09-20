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الأمين العام لـ"حماية المستهلك" تُنوّه بما حققته المملكة من تغلب على التحديات وتحقيق للإنجازات

وطن تتجسد فيه وحدة الوطن وروح التلاحم

نوّهت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني، بما حققته المملكة من التغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات في وطن تتجسد فيه وحدة الوطن وروح التلاحم.
وقالت: "نحتفل باليوم الوطني الـ89 الذي يندمج فيه الماضي العريق بالحاضر المشرق والرؤية التنموية في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأضافت: "نستحضر في هذه المناسبة قيام هذا الكيان على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يجب أن يتوقف عنده الجميع أمام هذا الحدث التاريخي الخالد، والمسيرة المظفرة التي نفاخر بها، ونتأمل بفخر مراحل التطور والنماء الذي شهدته بلادنا الغالية، ونستحضر كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود الجبارة التي صاحبت بناء هذا الدولة العظيمة".
وفي ختام التصريح سألت المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل خير وعزة ورفعة.

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الأمين العام لـ"حماية المستهلك" تُنوّه بما حققته المملكة من تغلب على التحديات وتحقيق للإنجازات
سبق

نوّهت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني، بما حققته المملكة من التغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات في وطن تتجسد فيه وحدة الوطن وروح التلاحم.
وقالت: "نحتفل باليوم الوطني الـ89 الذي يندمج فيه الماضي العريق بالحاضر المشرق والرؤية التنموية في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأضافت: "نستحضر في هذه المناسبة قيام هذا الكيان على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يجب أن يتوقف عنده الجميع أمام هذا الحدث التاريخي الخالد، والمسيرة المظفرة التي نفاخر بها، ونتأمل بفخر مراحل التطور والنماء الذي شهدته بلادنا الغالية، ونستحضر كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود الجبارة التي صاحبت بناء هذا الدولة العظيمة".
وفي ختام التصريح سألت المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل خير وعزة ورفعة.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
05:37 PM

الأمين العام لـ"حماية المستهلك" تُنوّه بما حققته المملكة من تغلب على التحديات وتحقيق للإنجازات

وطن تتجسد فيه وحدة الوطن وروح التلاحم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّهت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني، بما حققته المملكة من التغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات في وطن تتجسد فيه وحدة الوطن وروح التلاحم.
وقالت: "نحتفل باليوم الوطني الـ89 الذي يندمج فيه الماضي العريق بالحاضر المشرق والرؤية التنموية في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأضافت: "نستحضر في هذه المناسبة قيام هذا الكيان على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يجب أن يتوقف عنده الجميع أمام هذا الحدث التاريخي الخالد، والمسيرة المظفرة التي نفاخر بها، ونتأمل بفخر مراحل التطور والنماء الذي شهدته بلادنا الغالية، ونستحضر كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود الجبارة التي صاحبت بناء هذا الدولة العظيمة".
وفي ختام التصريح سألت المولى عز وجل أن يُديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يعيد هذه المناسبة الغالية بكل خير وعزة ورفعة.

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