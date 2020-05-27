النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

دبي: اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50%

ابتداءً من 31 مايو الجاري.. وصولاً إلى 100% من 14 يونيو

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.

وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دبي: اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50%
سبق

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.

وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:51 PM

دبي: اعتماد قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بنسبة 50%

ابتداءً من 31 مايو الجاري.. وصولاً إلى 100% من 14 يونيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,785

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، أن حكومة الإمارة اعتمدت عودة عمل موظفي القطاع الحكومي من مقار مؤسساتهم بنسبة 50% ابتداء من 31 مايو الجاري.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية: "بتوجيهات محمد بن راشد اعتمدنا اليوم قرار استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية في دبي بنسبة 50% ابتداءً من الأحد 31 مايو"، على حد تعبيره.

وأضاف ولي عهد دبي قائلاً: "وصولاً إلى 100% من 14 يونيو 2020 وذلك في إطار الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار من التدابير الوقائية المكثفة"، حسب قوله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,844
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,646

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة