"مشهور" يُرزق بـ"جمانا"‎

رُزِق الراصد الجوي علي مشهور بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "جمانا".
وتلقى "مشهور" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بمناسبة قدوم المولودة الجديدة.
نسأل الله أن يبارك فيها، وأن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتًا حسنًا.
رُزِق الراصد الجوي علي مشهور بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "جمانا".
وتلقى "مشهور" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بمناسبة قدوم المولودة الجديدة.
نسأل الله أن يبارك فيها، وأن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتًا حسنًا.
رُزِق الراصد الجوي علي مشهور بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "جمانا".
وتلقى "مشهور" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بمناسبة قدوم المولودة الجديدة.
نسأل الله أن يبارك فيها، وأن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتًا حسنًا.
رُزِق الراصد الجوي علي مشهور بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "جمانا".
وتلقى "مشهور" التهاني والتبريكات من الزملاء والأصدقاء بمناسبة قدوم المولودة الجديدة.
نسأل الله أن يبارك فيها، وأن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن ينبتها نباتًا حسنًا.