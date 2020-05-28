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محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخ

نقل من خلاله توجيهات أمير المنطقة ونائبه بعد رفع الحظر الكامل

عقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ورفع خلاله تهاني أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثمن "ابن لبدة" ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل حماية الإنسان في السعودية والحفاظ على صحته، منوهاً بأن "هذه الجهود الرائدة نجني ثمارها اليوم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".

ونوه محافظ الداير خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن والصحة ومختلف الجهات في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة بالمحافظة، مشيداً بالوعي الكبير للمواطنين وامتثالهم التام للتعليمات.

ونقل محافظ الداير خلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء المراكز والمشايخ توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، والمشددة على خدمة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ الداير نايف بن لبدة على المشايخ ورؤساء المراكز على ضرورة التعاون في الحد من المظاهر السلبية متى ما وجدت، وذلك بعد رفع الحظر الكامل عن المحافظة، والعودة للحياة الطبيعية في المحافظة.

من جانبهم، ثمن رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تهدف لحفظ صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

محافظ الداير محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخ
سبق

عقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ورفع خلاله تهاني أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثمن "ابن لبدة" ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل حماية الإنسان في السعودية والحفاظ على صحته، منوهاً بأن "هذه الجهود الرائدة نجني ثمارها اليوم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".

ونوه محافظ الداير خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن والصحة ومختلف الجهات في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة بالمحافظة، مشيداً بالوعي الكبير للمواطنين وامتثالهم التام للتعليمات.

ونقل محافظ الداير خلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء المراكز والمشايخ توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، والمشددة على خدمة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ الداير نايف بن لبدة على المشايخ ورؤساء المراكز على ضرورة التعاون في الحد من المظاهر السلبية متى ما وجدت، وذلك بعد رفع الحظر الكامل عن المحافظة، والعودة للحياة الطبيعية في المحافظة.

من جانبهم، ثمن رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تهدف لحفظ صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:59 PM
اخر تعديل
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
01:28 AM

محافظ الداير يعقد اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز والمشايخ

نقل من خلاله توجيهات أمير المنطقة ونائبه بعد رفع الحظر الكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ورفع خلاله تهاني أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأمير المنطقة، ونائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثمن "ابن لبدة" ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل حماية الإنسان في السعودية والحفاظ على صحته، منوهاً بأن "هذه الجهود الرائدة نجني ثمارها اليوم بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية".

ونوه محافظ الداير خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن والصحة ومختلف الجهات في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة بالمحافظة، مشيداً بالوعي الكبير للمواطنين وامتثالهم التام للتعليمات.

ونقل محافظ الداير خلال الاجتماع الافتراضي لرؤساء المراكز والمشايخ توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، والمشددة على خدمة المواطنين وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ الداير نايف بن لبدة على المشايخ ورؤساء المراكز على ضرورة التعاون في الحد من المظاهر السلبية متى ما وجدت، وذلك بعد رفع الحظر الكامل عن المحافظة، والعودة للحياة الطبيعية في المحافظة.

من جانبهم، ثمن رؤساء المراكز ومشايخ القبائل، ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تهدف لحفظ صحة الإنسان، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

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