"طالبان" تسيطر على سابع ولاية في أفغانستان

استولت على المؤسسات الحكومية

سيطرت حركة طالبان، اليوم "الثلاثاء"، على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 7 عواصم خلال أيام قليلة.

وذكر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على "تويتر"، أن مقاتلي "طالبان" سيطروا على مركز فرح، ومكتب المحافظ، وجميع مرافقه، والنصب التذكاري.

وبيّن "مجاهد" أن القتال لا يزال مستمرًّا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".