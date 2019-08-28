مدير "تعليم ينبع" يعتمد أسماء المعلمين المرشحين لمدارس تعليم الكبار

دعاهم إلى الإسراع في التوجه إلى مدارسهم اعتبارًا من يوم الأحد القادم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع د.محمد بن عبدالله العقيبي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في مدارس تعليم الكبار خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعا جميع المرشحين إلى الإسراع في التوجه إلى مدارسهم من يوم الأحد القادم 2/ 1/ 1441هـ، واستلام الجداول الدراسية، وعدم انتظار فترة تسجيل الطلاب المنوطة بقادة المدارس.

وأكد رئيس قسم تعليم الكبار غازي عودة الرفاعي، أن إجراءات مفاضلات الترشيح، قد بدأتها لجنة مُشكّلة لهذا الغرض، وقد شارك فيها أكثر من أربعين مشرفًا تربويًّا؛ كلٌّ حسب تخصصه.

وقال: أسماء المعلمين المرشحين ليست نهائية وهي مرتبطة بأعداد الدارسين في كل مدرسة؛ فكلما زاد عدد الفصول يتم تكليف المعلمين من القائمة الاحتياطية الأول فالأول، حسَب درجات المفاضلة.

وأشار إلى التكليف خلال هذا العام، وحسب توجيهات الوزارة، محدد بالفصل الدراسي الأول، وسيتم تجديده تلقائيًّا إذا لم يتم العمل بنظام التعاقد مستقبلًا.