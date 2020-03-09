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مع التعليق.. الوزارة تحرص على تقديم البدائل لاستمرار عملية التعليم

الجامعات أعلنت استعدادها لتقديم المحاضرات عن بُعد بدءًا من اليوم

تُباشر مكاتب الإشراف بوزارة التعليم عملها خلال مدة تعليق الدراسة لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور؛ وهو ما يبيَّن مدى حرص وزارة التعليم الذي يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها لتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد بالكفاءة ذاتها التي تتطلبها عملية التعليم.

وقد عزَّز هذا الحرص توجيه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بفاعلية وجودة، والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa) .

يُضاف إلى ذلك استخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع، والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت عنوان (منظومة التعليم الموحدة)، وتوفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قناة "عين".

وتستمر هذه الإجراءات حتى تُستأنف الدراسة بعد التعليق الاحترازي.

ومن جانبها، أعلنت الجامعات السعودية لجميع الطلاب والطالبات استمرار تقديم المحاضرات عن طريق الفصول الافتراضية في نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" بداية من يوم الثلاثاء، بما يؤكد جاهزية الجامعات لأي طارئ. ففي الوقت الذي علقت فيه حضور الطلاب حرصت على تقديم المحاضرات لهم بما يضمن حصولهم على المادة العلمية (المنهج) عن طريق الإنترنت.

وزارة التعليم تعليق الدراسة التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع التعليق.. الوزارة تحرص على تقديم البدائل لاستمرار عملية التعليم
سبق

تُباشر مكاتب الإشراف بوزارة التعليم عملها خلال مدة تعليق الدراسة لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور؛ وهو ما يبيَّن مدى حرص وزارة التعليم الذي يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها لتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد بالكفاءة ذاتها التي تتطلبها عملية التعليم.

وقد عزَّز هذا الحرص توجيه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بفاعلية وجودة، والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa) .

يُضاف إلى ذلك استخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع، والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت عنوان (منظومة التعليم الموحدة)، وتوفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قناة "عين".

وتستمر هذه الإجراءات حتى تُستأنف الدراسة بعد التعليق الاحترازي.

ومن جانبها، أعلنت الجامعات السعودية لجميع الطلاب والطالبات استمرار تقديم المحاضرات عن طريق الفصول الافتراضية في نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" بداية من يوم الثلاثاء، بما يؤكد جاهزية الجامعات لأي طارئ. ففي الوقت الذي علقت فيه حضور الطلاب حرصت على تقديم المحاضرات لهم بما يضمن حصولهم على المادة العلمية (المنهج) عن طريق الإنترنت.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:39 AM

مع التعليق.. الوزارة تحرص على تقديم البدائل لاستمرار عملية التعليم

الجامعات أعلنت استعدادها لتقديم المحاضرات عن بُعد بدءًا من اليوم

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بدر الجبل - تبوك
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تُباشر مكاتب الإشراف بوزارة التعليم عملها خلال مدة تعليق الدراسة لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور؛ وهو ما يبيَّن مدى حرص وزارة التعليم الذي يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها لتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد بالكفاءة ذاتها التي تتطلبها عملية التعليم.

وقد عزَّز هذا الحرص توجيه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بفاعلية وجودة، والتأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa) .

يُضاف إلى ذلك استخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع، والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد تحت عنوان (منظومة التعليم الموحدة)، وتوفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن من خلال قناة "عين".

وتستمر هذه الإجراءات حتى تُستأنف الدراسة بعد التعليق الاحترازي.

ومن جانبها، أعلنت الجامعات السعودية لجميع الطلاب والطالبات استمرار تقديم المحاضرات عن طريق الفصول الافتراضية في نظام إدارة التعلم الإلكتروني "بلاك بورد" بداية من يوم الثلاثاء، بما يؤكد جاهزية الجامعات لأي طارئ. ففي الوقت الذي علقت فيه حضور الطلاب حرصت على تقديم المحاضرات لهم بما يضمن حصولهم على المادة العلمية (المنهج) عن طريق الإنترنت.

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