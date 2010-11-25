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السوق المالية: رصدنا اشتباهات في تلاعب وتضليل ومخالفة للنظام واللوائح

الهيئة: في ظل ما نشهده من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات

نوّهت هيئة السوق المالية، اليوم، لعموم المستثمرين أنها رصدت عدداً من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، موضحةً أنها تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وقالت في بيان: تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وتؤكد الهيئة على عموم المستثمرين ضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة والتي قد تعرض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين. كما تدعو الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السوق المالية: رصدنا اشتباهات في تلاعب وتضليل ومخالفة للنظام واللوائح
سبق

نوّهت هيئة السوق المالية، اليوم، لعموم المستثمرين أنها رصدت عدداً من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، موضحةً أنها تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وقالت في بيان: تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وتؤكد الهيئة على عموم المستثمرين ضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة والتي قد تعرض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين. كما تدعو الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:32 PM

السوق المالية: رصدنا اشتباهات في تلاعب وتضليل ومخالفة للنظام واللوائح

الهيئة: في ظل ما نشهده من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّهت هيئة السوق المالية، اليوم، لعموم المستثمرين أنها رصدت عدداً من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، موضحةً أنها تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.

وقالت في بيان: تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة. وتدعو جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية، إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات غير مبررة أو شائعات أو معلومات غير موثوقة ينشرها أشخاص غير مرخص لهم، بغرض تضليل المستثمرين واستغلالهم لتحريك أموالهم داخل السوق المالية باتجاهات معينة تخدم أهدافهم غير المشروعة.

وتؤكد الهيئة على عموم المستثمرين ضرورة الحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها، وأن يبني المستثمر قراراته الاستثمارية وفق هذه المعلومات والبيانات الدقيقة المتوفرة عن الشركات المدرجة ومعرفة قوائمها المالية وكفاءة أعمالها الحالية والمتوقعة مستقبلاً والإفصاحات الدقيقة والاستثمار عبر القنوات المرخصة، كما تؤكد أهمية تجاهل الشائعات، والبعد عن التعاملات غير المشروعة والتي قد تعرض المستثمر للخسائر أو للمساءلة القانونية.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات الموثوقة من خلال إعلانات وبيانات الشركات المدرجة ومن خلال موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين. كما تدعو الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر ومعرفة ودراسة المخاطر عند الشروع بالاستثمار في الشركات المدرجة.

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