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طولها بالأمتار.. أطباء ينجحون في إنقاذ مريض من "كارثة مخيفة" في بطنه

بعدما شعر بأوجاع في منطقة البطن وآلام شديدة.. نتيجة لتناوله لحم بقر نيء

نجح أطباء في تايلاند مؤخرًا، من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من مفاجأة مخيفة عبارة عن أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند؛ فإن طول الدودة التي استُخرِجت من بطن الرجل -الذي لم يكشف عن اسمه- بلغ 18 مترًا.

ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل، يعود لتناوله لحم بقر نيء، يحتوي على يرقات؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد أعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، دواء يحفز الدودة على الخروج من بطنه.

ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم "تينيا ساجيناتا" أو "شريطية البقر"، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد.

ووفق الدكتورة شاوانيا راتانابيتون من مركز أبحاث الأمراض الطفيلية؛ فإن هذه الدودة قادرة على العيش في الجسم البشري لأكثر من 30 عامًا.

ونصحت شاوانيا عائلة الرجل الذي استُخرِجت منه الدودة العملاقة، أن يُجروا فحوصات طبية؛ إذ يُحتمل أن تكون لديهم ذات الدودة، دون أن يعرفوا.

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طولها بالأمتار.. أطباء ينجحون في إنقاذ مريض من "كارثة مخيفة" في بطنه
سبق

نجح أطباء في تايلاند مؤخرًا، من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من مفاجأة مخيفة عبارة عن أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند؛ فإن طول الدودة التي استُخرِجت من بطن الرجل -الذي لم يكشف عن اسمه- بلغ 18 مترًا.

ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل، يعود لتناوله لحم بقر نيء، يحتوي على يرقات؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد أعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، دواء يحفز الدودة على الخروج من بطنه.

ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم "تينيا ساجيناتا" أو "شريطية البقر"، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد.

ووفق الدكتورة شاوانيا راتانابيتون من مركز أبحاث الأمراض الطفيلية؛ فإن هذه الدودة قادرة على العيش في الجسم البشري لأكثر من 30 عامًا.

ونصحت شاوانيا عائلة الرجل الذي استُخرِجت منه الدودة العملاقة، أن يُجروا فحوصات طبية؛ إذ يُحتمل أن تكون لديهم ذات الدودة، دون أن يعرفوا.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
08:40 AM

طولها بالأمتار.. أطباء ينجحون في إنقاذ مريض من "كارثة مخيفة" في بطنه

بعدما شعر بأوجاع في منطقة البطن وآلام شديدة.. نتيجة لتناوله لحم بقر نيء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,740

نجح أطباء في تايلاند مؤخرًا، من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من مفاجأة مخيفة عبارة عن أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند؛ فإن طول الدودة التي استُخرِجت من بطن الرجل -الذي لم يكشف عن اسمه- بلغ 18 مترًا.

ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل، يعود لتناوله لحم بقر نيء، يحتوي على يرقات؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ فقد أعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، دواء يحفز الدودة على الخروج من بطنه.

ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم "تينيا ساجيناتا" أو "شريطية البقر"، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد.

ووفق الدكتورة شاوانيا راتانابيتون من مركز أبحاث الأمراض الطفيلية؛ فإن هذه الدودة قادرة على العيش في الجسم البشري لأكثر من 30 عامًا.

ونصحت شاوانيا عائلة الرجل الذي استُخرِجت منه الدودة العملاقة، أن يُجروا فحوصات طبية؛ إذ يُحتمل أن تكون لديهم ذات الدودة، دون أن يعرفوا.

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