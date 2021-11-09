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"تعليم الرياض" يصدر التنظيمات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول

تبدأ ١٢ ربيع الثاني.. عن بُعد للابتدائية وحضوريًّا للمحصنين بالمتوسطة والثانوية

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التنظيمات والآليات المنظمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني؛ على أن تُجرى الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية -بما في ذلك المنتسبون- حضوريًّا لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية؛ على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية، أو لعدم إتمامهم سن ١٢ عامًا؛ أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

وأشار "الوهيبي" إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة والنصف صباحًا؛ مضيفًا أن رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل؛ سيكون أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

من جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان، أنه لن يعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار؛ مشيرًا إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة هي من صلاحيات مديري ومديرات المدارس.

وبيّن "الركبان" أنه بالنسبة لآلية اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول؛ فقد أكد مديرو ومديرات المدارس الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وتواريخها وموقع إتاحتها على المنصة قبل موعد الاختبارات بوقت كافٍ؛ على ألا تتجاوز مواد الاختبار أكثر من مادتين في اليوم الواحد، ولا تزيد مدة اختبار المواد التحريرية عن سبعة أيام؛ على أن تجرى اختبارات مقررات الحمل في المرحلة الثانوية قبل الاختبارات النهائية بأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يصدر التنظيمات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التنظيمات والآليات المنظمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني؛ على أن تُجرى الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية -بما في ذلك المنتسبون- حضوريًّا لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية؛ على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية، أو لعدم إتمامهم سن ١٢ عامًا؛ أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

وأشار "الوهيبي" إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة والنصف صباحًا؛ مضيفًا أن رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل؛ سيكون أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

من جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان، أنه لن يعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار؛ مشيرًا إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة هي من صلاحيات مديري ومديرات المدارس.

وبيّن "الركبان" أنه بالنسبة لآلية اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول؛ فقد أكد مديرو ومديرات المدارس الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وتواريخها وموقع إتاحتها على المنصة قبل موعد الاختبارات بوقت كافٍ؛ على ألا تتجاوز مواد الاختبار أكثر من مادتين في اليوم الواحد، ولا تزيد مدة اختبار المواد التحريرية عن سبعة أيام؛ على أن تجرى اختبارات مقررات الحمل في المرحلة الثانوية قبل الاختبارات النهائية بأسبوع.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
10:51 AM

"تعليم الرياض" يصدر التنظيمات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول

تبدأ ١٢ ربيع الثاني.. عن بُعد للابتدائية وحضوريًّا للمحصنين بالمتوسطة والثانوية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التنظيمات والآليات المنظمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني؛ على أن تُجرى الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية -بما في ذلك المنتسبون- حضوريًّا لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية؛ على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية، أو لعدم إتمامهم سن ١٢ عامًا؛ أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.

وأشار "الوهيبي" إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا؛ فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الساعة السابعة والنصف صباحًا؛ مضيفًا أن رصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل؛ سيكون أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.

من جهته أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول أيمن الركبان، أنه لن يعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب أدى الاختبار؛ مشيرًا إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة هي من صلاحيات مديري ومديرات المدارس.

وبيّن "الركبان" أنه بالنسبة لآلية اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول؛ فقد أكد مديرو ومديرات المدارس الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وتواريخها وموقع إتاحتها على المنصة قبل موعد الاختبارات بوقت كافٍ؛ على ألا تتجاوز مواد الاختبار أكثر من مادتين في اليوم الواحد، ولا تزيد مدة اختبار المواد التحريرية عن سبعة أيام؛ على أن تجرى اختبارات مقررات الحمل في المرحلة الثانوية قبل الاختبارات النهائية بأسبوع.

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