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"الطخيم": ذكرى البيعة غالية والمملكة تشهد إنجازات كبرى

السعودية تسير بثبات في طريق التنمية وفق رؤية 2030

رفع القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المعهد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.

وقال "الطخيم" إن هذه المناسبة تأتي والمملكة تشهد إنجازات كبرى في كل المجالات في وطننا الغالي، وكذلك على المستوى الدولي، وإشادة دولية بالجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في مكافحة كورونا.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تسير بثبات في طريق التنمية في مشاريعها وفق رؤية المملكة 2030، والتي ركزت على بناء الإنسان.

وقد أولى الملك سلمان -حفظه الله- التعليم الاهتمام الأكبر، وخير دليل على ذلك المراكز المتقدمة لطلابنا وطالباتنا في المحافل الدولية، وكذلك اعتماد التعليم عن بُعد، حرصًا منه على صحة الطلاب والطالبات.

وجدد "الطخيم" باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المعهد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائلًا: سنظل على العهد صادقين ومواصلين العمل لتحقيق ما يتطلعون إليه من مكانة عالية لوطننا الغالي.

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"الطخيم": ذكرى البيعة غالية والمملكة تشهد إنجازات كبرى
سبق

رفع القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المعهد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.

وقال "الطخيم" إن هذه المناسبة تأتي والمملكة تشهد إنجازات كبرى في كل المجالات في وطننا الغالي، وكذلك على المستوى الدولي، وإشادة دولية بالجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في مكافحة كورونا.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تسير بثبات في طريق التنمية في مشاريعها وفق رؤية المملكة 2030، والتي ركزت على بناء الإنسان.

وقد أولى الملك سلمان -حفظه الله- التعليم الاهتمام الأكبر، وخير دليل على ذلك المراكز المتقدمة لطلابنا وطالباتنا في المحافل الدولية، وكذلك اعتماد التعليم عن بُعد، حرصًا منه على صحة الطلاب والطالبات.

وجدد "الطخيم" باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المعهد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائلًا: سنظل على العهد صادقين ومواصلين العمل لتحقيق ما يتطلعون إليه من مكانة عالية لوطننا الغالي.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
06:04 PM

"الطخيم": ذكرى البيعة غالية والمملكة تشهد إنجازات كبرى

السعودية تسير بثبات في طريق التنمية وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المعهد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.

وقال "الطخيم" إن هذه المناسبة تأتي والمملكة تشهد إنجازات كبرى في كل المجالات في وطننا الغالي، وكذلك على المستوى الدولي، وإشادة دولية بالجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة في مكافحة كورونا.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تسير بثبات في طريق التنمية في مشاريعها وفق رؤية المملكة 2030، والتي ركزت على بناء الإنسان.

وقد أولى الملك سلمان -حفظه الله- التعليم الاهتمام الأكبر، وخير دليل على ذلك المراكز المتقدمة لطلابنا وطالباتنا في المحافل الدولية، وكذلك اعتماد التعليم عن بُعد، حرصًا منه على صحة الطلاب والطالبات.

وجدد "الطخيم" باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات المعهد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائلًا: سنظل على العهد صادقين ومواصلين العمل لتحقيق ما يتطلعون إليه من مكانة عالية لوطننا الغالي.

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