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صندوق الاستثمارات العامة يوضح موقفه من شراء نادي مانشستر يونايتد

نفى صندوق الاستثمارات العامة ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبًا في ذات الوقت عدم الترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة .

جاء ذلك النفي بعد أن تناولت مواقع التواصل الاجتماعي شراء النادي الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ودحض هذه الإشاعات، حيث أصدر الصندوق بيانًا بالنفي .

الجدير بالذكر أن رئيس النادي والمدير المالي للنادي يتواجدان حاليًا في السعودية، كما استقبلهما رئيس ااتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، لبحث سبل التعاون بين النادي واتحاد القدم، بما يخدم مصالح الطرفين .

"الفواز" يلتقي رئيس نادي مانشستر يونايتد والمدير المالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صندوق الاستثمارات العامة يوضح موقفه من شراء نادي مانشستر يونايتد
سبق

نفى صندوق الاستثمارات العامة ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبًا في ذات الوقت عدم الترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة .

جاء ذلك النفي بعد أن تناولت مواقع التواصل الاجتماعي شراء النادي الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ودحض هذه الإشاعات، حيث أصدر الصندوق بيانًا بالنفي .

الجدير بالذكر أن رئيس النادي والمدير المالي للنادي يتواجدان حاليًا في السعودية، كما استقبلهما رئيس ااتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، لبحث سبل التعاون بين النادي واتحاد القدم، بما يخدم مصالح الطرفين .

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
07:37 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:09 PM

صندوق الاستثمارات العامة يوضح موقفه من شراء نادي مانشستر يونايتد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,811

نفى صندوق الاستثمارات العامة ما يتم تداوله من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مطالبًا في ذات الوقت عدم الترويج لمثل هذه الأخبار المغلوطة .

جاء ذلك النفي بعد أن تناولت مواقع التواصل الاجتماعي شراء النادي الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ودحض هذه الإشاعات، حيث أصدر الصندوق بيانًا بالنفي .

الجدير بالذكر أن رئيس النادي والمدير المالي للنادي يتواجدان حاليًا في السعودية، كما استقبلهما رئيس ااتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، لبحث سبل التعاون بين النادي واتحاد القدم، بما يخدم مصالح الطرفين .

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