ضمن مبادرات "نشامى عسير".. "تركي بن طلال" يدشّن مشروع "حياة" للغسيل الكلوي

يستهدف 40 مقيماً من 11 جنسية بتكلفة بلغت 800 ألف ريال في 3 أشهر

دشّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع "حياة" للغسيل الكلوي ضمن مبادرة "نشامى عسير"، حيث يستهدف 40 مقيماً من جاليات 11 دولة لمدة 3 أشهر.

وتتكفل المبادرة بتكاليف جلسات الغسيل الكلوي، التي قاربت على ٨٠٠ ألف ريال مع العلاجات اللازمة وأي طوارئ علاجية إضافية خلال مدة ثلاثة أشهر بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة ممثلة بلجنة الكلى الفرعية، ومستشفى الحياة الوطني، وشركة حافل للنقل المدرسي، التي تكفلت بإيصال المرضى الذين ليس لديهم وسائل نقل من وإلى المستشفى، تطبيقاً لمنهج الدولة "أيّدها الله" في الحفاظ على صحة سكانها من المواطنين والمقيمين ورعايتهم.

وينطلق المشروع من الهدف الإستراتيجي الرابع للمبادرة ضمن المجال الخيري، وهو دعم ومساندة الأسر المحتاجة التي تضرّرت من تبعات جائحة كورونا، وتسعى المبادرة خلال فترة العلاج إلى بحث ودراسة خيارات الاستدامة لهذا المشروع بعد مدته المقررة.

ومنح الأمير تركي بن طلال، بيرق نشامى عسير، لعدد من الداعمين الذين قدموا دعمهم السخي للمبادرة وتمّ إشراكهم في هذا المشروع تعظيماً لعطائهم وإشراكاً لهم في أجر هذا العمل الإنساني النبيل.