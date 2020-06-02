النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمن مبادرات "نشامى عسير".. "تركي بن طلال" يدشّن مشروع "حياة" للغسيل الكلوي

يستهدف 40 مقيماً من 11 جنسية بتكلفة بلغت 800 ألف ريال في 3 أشهر

دشّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع "حياة" للغسيل الكلوي ضمن مبادرة "نشامى عسير"، حيث يستهدف 40 مقيماً من جاليات 11 دولة لمدة 3 أشهر.

وتتكفل المبادرة بتكاليف جلسات الغسيل الكلوي، التي قاربت على ٨٠٠ ألف ريال مع العلاجات اللازمة وأي طوارئ علاجية إضافية خلال مدة ثلاثة أشهر بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة ممثلة بلجنة الكلى الفرعية، ومستشفى الحياة الوطني، وشركة حافل للنقل المدرسي، التي تكفلت بإيصال المرضى الذين ليس لديهم وسائل نقل من وإلى المستشفى، تطبيقاً لمنهج الدولة "أيّدها الله" في الحفاظ على صحة سكانها من المواطنين والمقيمين ورعايتهم.

وينطلق المشروع من الهدف الإستراتيجي الرابع للمبادرة ضمن المجال الخيري، وهو دعم ومساندة الأسر المحتاجة التي تضرّرت من تبعات جائحة كورونا، وتسعى المبادرة خلال فترة العلاج إلى بحث ودراسة خيارات الاستدامة لهذا المشروع بعد مدته المقررة.

ومنح الأمير تركي بن طلال، بيرق نشامى عسير، لعدد من الداعمين الذين قدموا دعمهم السخي للمبادرة وتمّ إشراكهم في هذا المشروع تعظيماً لعطائهم وإشراكاً لهم في أجر هذا العمل الإنساني النبيل.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضمن مبادرات "نشامى عسير".. "تركي بن طلال" يدشّن مشروع "حياة" للغسيل الكلوي
سبق

دشّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع "حياة" للغسيل الكلوي ضمن مبادرة "نشامى عسير"، حيث يستهدف 40 مقيماً من جاليات 11 دولة لمدة 3 أشهر.

وتتكفل المبادرة بتكاليف جلسات الغسيل الكلوي، التي قاربت على ٨٠٠ ألف ريال مع العلاجات اللازمة وأي طوارئ علاجية إضافية خلال مدة ثلاثة أشهر بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة ممثلة بلجنة الكلى الفرعية، ومستشفى الحياة الوطني، وشركة حافل للنقل المدرسي، التي تكفلت بإيصال المرضى الذين ليس لديهم وسائل نقل من وإلى المستشفى، تطبيقاً لمنهج الدولة "أيّدها الله" في الحفاظ على صحة سكانها من المواطنين والمقيمين ورعايتهم.

وينطلق المشروع من الهدف الإستراتيجي الرابع للمبادرة ضمن المجال الخيري، وهو دعم ومساندة الأسر المحتاجة التي تضرّرت من تبعات جائحة كورونا، وتسعى المبادرة خلال فترة العلاج إلى بحث ودراسة خيارات الاستدامة لهذا المشروع بعد مدته المقررة.

ومنح الأمير تركي بن طلال، بيرق نشامى عسير، لعدد من الداعمين الذين قدموا دعمهم السخي للمبادرة وتمّ إشراكهم في هذا المشروع تعظيماً لعطائهم وإشراكاً لهم في أجر هذا العمل الإنساني النبيل.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:17 AM

ضمن مبادرات "نشامى عسير".. "تركي بن طلال" يدشّن مشروع "حياة" للغسيل الكلوي

يستهدف 40 مقيماً من 11 جنسية بتكلفة بلغت 800 ألف ريال في 3 أشهر

A A A
رائد القرفي - أبها
1
1,408

دشّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع "حياة" للغسيل الكلوي ضمن مبادرة "نشامى عسير"، حيث يستهدف 40 مقيماً من جاليات 11 دولة لمدة 3 أشهر.

وتتكفل المبادرة بتكاليف جلسات الغسيل الكلوي، التي قاربت على ٨٠٠ ألف ريال مع العلاجات اللازمة وأي طوارئ علاجية إضافية خلال مدة ثلاثة أشهر بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة ممثلة بلجنة الكلى الفرعية، ومستشفى الحياة الوطني، وشركة حافل للنقل المدرسي، التي تكفلت بإيصال المرضى الذين ليس لديهم وسائل نقل من وإلى المستشفى، تطبيقاً لمنهج الدولة "أيّدها الله" في الحفاظ على صحة سكانها من المواطنين والمقيمين ورعايتهم.

وينطلق المشروع من الهدف الإستراتيجي الرابع للمبادرة ضمن المجال الخيري، وهو دعم ومساندة الأسر المحتاجة التي تضرّرت من تبعات جائحة كورونا، وتسعى المبادرة خلال فترة العلاج إلى بحث ودراسة خيارات الاستدامة لهذا المشروع بعد مدته المقررة.

ومنح الأمير تركي بن طلال، بيرق نشامى عسير، لعدد من الداعمين الذين قدموا دعمهم السخي للمبادرة وتمّ إشراكهم في هذا المشروع تعظيماً لعطائهم وإشراكاً لهم في أجر هذا العمل الإنساني النبيل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,090
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,819

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة