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واشنطن تحذر: سنمنع أي توغل تركي في شمال سوريا

"إسبر" أكد رفض بلاده تحرك أنقرة بشكل أحادي

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، من أي عملية تركية في شمال سوريا، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.

ونقلت "رويترز" عن "إسبر" قوله للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وأضاف: "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر الأحد الماضي أن "تركيا التي لديها بالفعل موطئ قدم في شمال غرب سوريا، ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تحذر: سنمنع أي توغل تركي في شمال سوريا
سبق

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، من أي عملية تركية في شمال سوريا، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.

ونقلت "رويترز" عن "إسبر" قوله للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وأضاف: "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر الأحد الماضي أن "تركيا التي لديها بالفعل موطئ قدم في شمال غرب سوريا، ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
02:59 PM

واشنطن تحذر: سنمنع أي توغل تركي في شمال سوريا

"إسبر" أكد رفض بلاده تحرك أنقرة بشكل أحادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، من أي عملية تركية في شمال سوريا، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستمنع أي توغل أحادي الجانب، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وأنقرة.

ونقلت "رويترز" عن "إسبر" قوله للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وأضاف: "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة... للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر الأحد الماضي أن "تركيا التي لديها بالفعل موطئ قدم في شمال غرب سوريا، ستنفذ عملية عسكرية في منطقة يسيطر عليها الأكراد شرقي نهر الفرات بشمال سوريا".

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