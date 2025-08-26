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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8257.86 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 125 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 16.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية, ثمار, التأمين العربية, دور, وسيرا؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, البلاد, دلة الصحية, ساب, وجرير؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 2.19%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, زين السعودية، الراجحي, دار الأركان, والتصنيع؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 82.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3825.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 73 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8257.86 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 16.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية, ثمار, التأمين العربية, دور, وسيرا؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, البلاد, دلة الصحية, ساب, وجرير؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 2.19%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, زين السعودية، الراجحي, دار الأركان, والتصنيع؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 82.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3825.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 73 صفقة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8257.86 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 125 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 16.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية, ثمار, التأمين العربية, دور, وسيرا؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التعاونية, البلاد, دلة الصحية, ساب, وجرير؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.19% و 2.19%.

وكانت أسهم شركات الإنماء, زين السعودية، الراجحي, دار الأركان, والتصنيع؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 82.53 نقطة ليقفل عند مستوى 3825.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 73 صفقة.

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