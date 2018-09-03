"طيران ناس" ينظم رحلة للإعلاميين السعوديين إلى جورجيا

تعريفاً بالوجهة الجديدة

نظم طيران ناس الناقل الجوي السعودي، رحلة تعريفية للإعلاميين العاملين في قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع إلكترونية سعودية مختلفة إلى دولة جورجيا؛ لاكتشاف أهم المواقع السياحية والتاريخية فيها، بالتعاون مع هيئة السياحة في دولة جيورجيا.

وجرى تقديم برنامج خاص لزيارة الإعلاميين موزعاً على ستة أيام من 26 إلى 31 أغسطس، جال خلالها الوفد على المعالم السياحية البارزة، كالمتحف الوطني، والحي القديم في تبليسي وقلعة ناريكالا، وحمامات اباتوبني الكبريتية، ومسرح كامبريادزي، وجسر السلام، كما زار شلالات غافالاتي وكنيسة جيرجيتي ترينيتي.

والتقى خلال الزيارة الوفد بهيئة السياحة في جورجيا، وتداول معه عدد من المواضيع المتعلقة بالسياحة في جورجيا، وبعدها جال الوفد في غوري، كما التقى الوفد بالسفير الجورجي في السعودية، جورج جانغافا، وبالرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، الذي رحّب بالوفد، مشيداً بكرم الجورجيين.

وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي لطيران ناس، أحمد المسيند، أن الرحلة التي نظمها طيران ناس بالتعاون مع هيئة السياحة في جورجيا ومكتب الرحالة (Voyager )؛ تهدف إلى تعريف الإعلاميين في السعودية بالوجهة الجديدة التي أطلقها طيران ناس إلى تبليسي.

وأكد أن الرحلة تعدّ فرصة مهمة للتعرف على وجهة جديدة أطلقها طيران ناس، وتفتح أبواباً جديدة أمام ضيوف ناس؛ للتعرف بتلك الحضارات والاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها طيران ناس.

وأضاف "المسيند" أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون السياحي مع جورجيا، تهدف أيضًا إلى دعم صناعة السياحة في المملكة، من خلال بناء شراكات سياحية مع الدول الأخرى لتحفيز مواطنيها على زيارة المملكة.

يذكر أن طيران ناس كان بدأ في يونيو العام الحالي بتسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى عدد من الوجهات الجديدة ومن ضمنها تبليسي، ضمن الخطة التوسعية التي وضعها بهدف الوصول إلى المزيد من الوجهات تلبية لمتطلبات السوق السعودية، وليكون طيران ناس بذلك أول طيران وطني يطلق رحلات مباشرة إلى تبليسي.