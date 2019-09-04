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بالفيديو.. طفل يقدِّم "ريالاً" لوزير التعليم قيمة للحلوى.. فكيف رد الوزير؟

متداولوه أكدوا أن المقطع ينقل براءة الطفل وتربيته في إعطاء الحقوق

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وهو يعطي وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، "ريالاً" قيمة الحلوى التي اختارها بإحدى مدارس الرياض أثناء زيارة "آل الشيخ" بعض المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي؛ لأنه اعتقد أن الوزير يبيع الحلوى؛ إذ كان يجلس قريبًا من طاولتها، ويستقبل الكثير من الأطفال للسلام عليهم، وتحفيزهم.

وتفصيلاً، رد وزير التعليم على الطفل: "تعطيني ريالاً؟"، ثم علق بعد إجابة الطفل بقوله: "لا، لا، اليوم بلاش"، ثم قبَّل الأطفال المحيطين.

الكثير من متداولي المقطع أكدوا جمال الموقف البريء من الطفل، وجمال تربية الطفل على إعطاء الحقوق، وعزة النفس والأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. طفل يقدِّم "ريالاً" لوزير التعليم قيمة للحلوى.. فكيف رد الوزير؟
سبق

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وهو يعطي وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، "ريالاً" قيمة الحلوى التي اختارها بإحدى مدارس الرياض أثناء زيارة "آل الشيخ" بعض المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي؛ لأنه اعتقد أن الوزير يبيع الحلوى؛ إذ كان يجلس قريبًا من طاولتها، ويستقبل الكثير من الأطفال للسلام عليهم، وتحفيزهم.

وتفصيلاً، رد وزير التعليم على الطفل: "تعطيني ريالاً؟"، ثم علق بعد إجابة الطفل بقوله: "لا، لا، اليوم بلاش"، ثم قبَّل الأطفال المحيطين.

الكثير من متداولي المقطع أكدوا جمال الموقف البريء من الطفل، وجمال تربية الطفل على إعطاء الحقوق، وعزة النفس والأمانة.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:11 AM

بالفيديو.. طفل يقدِّم "ريالاً" لوزير التعليم قيمة للحلوى.. فكيف رد الوزير؟

متداولوه أكدوا أن المقطع ينقل براءة الطفل وتربيته في إعطاء الحقوق

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
3
3,033

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وهو يعطي وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، "ريالاً" قيمة الحلوى التي اختارها بإحدى مدارس الرياض أثناء زيارة "آل الشيخ" بعض المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي؛ لأنه اعتقد أن الوزير يبيع الحلوى؛ إذ كان يجلس قريبًا من طاولتها، ويستقبل الكثير من الأطفال للسلام عليهم، وتحفيزهم.

وتفصيلاً، رد وزير التعليم على الطفل: "تعطيني ريالاً؟"، ثم علق بعد إجابة الطفل بقوله: "لا، لا، اليوم بلاش"، ثم قبَّل الأطفال المحيطين.

الكثير من متداولي المقطع أكدوا جمال الموقف البريء من الطفل، وجمال تربية الطفل على إعطاء الحقوق، وعزة النفس والأمانة.

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