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بمناسبة العيد.. القنصل الأمريكي بجدة يزور جمعية البر

تعرّف على الخدمات المقدمة للأيتام بإشراف وزارة العمل

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة السيد راين كليها والملحق الثقافي بالقنصلية الأمريكية، جفري ويلي، جمعية البر بجدة في حفل المعايدة السنوي الذي نظمته الجمعية.

ورافق الوفد أعضاء مجلس إدارة جمعية البر بجدة، بحضور مدير عام الجمعيه، خلال جولة شملت مرافق الدار، بحضور أبطال المصارعة الحرة مع مشاركة الأبناء والتقاط الصور التذكارية.

وقدم أعضاء مجلس الإداره ومدير عام الجمعية الشكر الجزيل للقنصل العام والوفد المرافق له على مبادرتهم بزيارة الجمعية ومشاركة الأيتام في احتفالية العيد المبارك، والتعرف على الخدمات التي تقدم للأيتام في دور الضيافة التابعة للجمعية في ظل الدعم الحكومي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأيتام المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تأسست عام 1402هـ، ورئيسها الفخري أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وغيره، مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار.

ويتم تنظيم نشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء التي تضم لجنة إصلاح ذات البين ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة الشباب واللجنة النسائية وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية وتبني مشروع الأسر المنتجة، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.

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بمناسبة العيد.. القنصل الأمريكي بجدة يزور جمعية البر
سبق

زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة السيد راين كليها والملحق الثقافي بالقنصلية الأمريكية، جفري ويلي، جمعية البر بجدة في حفل المعايدة السنوي الذي نظمته الجمعية.

ورافق الوفد أعضاء مجلس إدارة جمعية البر بجدة، بحضور مدير عام الجمعيه، خلال جولة شملت مرافق الدار، بحضور أبطال المصارعة الحرة مع مشاركة الأبناء والتقاط الصور التذكارية.

وقدم أعضاء مجلس الإداره ومدير عام الجمعية الشكر الجزيل للقنصل العام والوفد المرافق له على مبادرتهم بزيارة الجمعية ومشاركة الأيتام في احتفالية العيد المبارك، والتعرف على الخدمات التي تقدم للأيتام في دور الضيافة التابعة للجمعية في ظل الدعم الحكومي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأيتام المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تأسست عام 1402هـ، ورئيسها الفخري أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وغيره، مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار.

ويتم تنظيم نشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء التي تضم لجنة إصلاح ذات البين ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة الشباب واللجنة النسائية وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية وتبني مشروع الأسر المنتجة، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:02 PM

بمناسبة العيد.. القنصل الأمريكي بجدة يزور جمعية البر

تعرّف على الخدمات المقدمة للأيتام بإشراف وزارة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بجدة السيد راين كليها والملحق الثقافي بالقنصلية الأمريكية، جفري ويلي، جمعية البر بجدة في حفل المعايدة السنوي الذي نظمته الجمعية.

ورافق الوفد أعضاء مجلس إدارة جمعية البر بجدة، بحضور مدير عام الجمعيه، خلال جولة شملت مرافق الدار، بحضور أبطال المصارعة الحرة مع مشاركة الأبناء والتقاط الصور التذكارية.

وقدم أعضاء مجلس الإداره ومدير عام الجمعية الشكر الجزيل للقنصل العام والوفد المرافق له على مبادرتهم بزيارة الجمعية ومشاركة الأيتام في احتفالية العيد المبارك، والتعرف على الخدمات التي تقدم للأيتام في دور الضيافة التابعة للجمعية في ظل الدعم الحكومي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأيتام المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يُشار إلى أن جمعية البر بجدة هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية تأسست عام 1402هـ، ورئيسها الفخري أمير منطقة مكة المكرمة، وتعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف إلى تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية من فتح العيادات الخيرية ومراكز غسيل الكلى والمستوصفات وغيره، مما له علاقة بالخدمات الإنسانية، فضلاً عن إقامة دور ومؤسسات اجتماعية لإيواء ورعاية الكبار والصغار.

ويتم تنظيم نشاطات نوادي البر ومراكز الأحياء التي تضم لجنة إصلاح ذات البين ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة الشباب واللجنة النسائية وإقامة دورات تدريبية تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية وتبني مشروع الأسر المنتجة، وإقامة أسواق خيرية للتعريف بالجمعية وأنشطتها، إلى جانب القيام بالبحوث والدراسات العلمية والاجتماعية وتقديم خدمات الإرشاد والتوعية وعقد الندوات والمحاضرات والأمسيات الخيرية.

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