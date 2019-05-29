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فيديو .. خادم الحرمين: أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً

خلال تدشينه برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبحضور ولي العهد

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال تدشينه، أمس، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، إن "أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً، فالأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها، ولله الحمد، وأسأل الله - عزّ وجلّ - أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله على ما نحن فيه، وأن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد دشَّن مساء أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

وتسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تيسير استضافة مزيدٍ من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

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فيديو .. خادم الحرمين: أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال تدشينه، أمس، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، إن "أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً، فالأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها، ولله الحمد، وأسأل الله - عزّ وجلّ - أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله على ما نحن فيه، وأن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد دشَّن مساء أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

وتسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تيسير استضافة مزيدٍ من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
01:55 PM

فيديو .. خادم الحرمين: أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً

خلال تدشينه برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبحضور ولي العهد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
9,654

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال تدشينه، أمس، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، إن "أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمناً مطمئناً، فالأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها، ولله الحمد، وأسأل الله - عزّ وجلّ - أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله على ما نحن فيه، وأن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعاً من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد دشَّن مساء أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج "رؤية السعودية 2030".

وتسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في تيسير استضافة مزيدٍ من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

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