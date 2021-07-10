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وزارة الشؤون الإسلامية تدشن البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان 2".. غدًا

بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة بهدف توعوي

تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة غدًا الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان "حج بسلام وأمان 2"، وذلك بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة، ويهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة حيث يستمر طيلة أيام الحج.

وتتنوع موضوعات البرنامج التي تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والهدي والأضاحي وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق، وشرح الأنساك الثلاثة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك بيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.

وسيشهد غدًا تنظيم محاضرة يلقيها عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعنوان: "أحكام عشر ذي الحجة"، وتبث عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية في منصة "اليوتيوب" في تمام الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الحج.

وفيما يواصل البرنامج أنشطته بعد غد الاثنين بمحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السلمان عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بعنوان: وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" في التوقيت ذاته.

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وزارة الشؤون الإسلامية تدشن البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان 2".. غدًا
سبق

تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة غدًا الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان "حج بسلام وأمان 2"، وذلك بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة، ويهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة حيث يستمر طيلة أيام الحج.

وتتنوع موضوعات البرنامج التي تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والهدي والأضاحي وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق، وشرح الأنساك الثلاثة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك بيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.

وسيشهد غدًا تنظيم محاضرة يلقيها عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعنوان: "أحكام عشر ذي الحجة"، وتبث عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية في منصة "اليوتيوب" في تمام الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الحج.

وفيما يواصل البرنامج أنشطته بعد غد الاثنين بمحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السلمان عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بعنوان: وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" في التوقيت ذاته.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:49 AM
اخر تعديل
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
01:10 PM

وزارة الشؤون الإسلامية تدشن البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان 2".. غدًا

بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة بهدف توعوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة غدًا الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان "حج بسلام وأمان 2"، وذلك بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة، ويهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة حيث يستمر طيلة أيام الحج.

وتتنوع موضوعات البرنامج التي تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والهدي والأضاحي وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق، وشرح الأنساك الثلاثة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك بيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.

وسيشهد غدًا تنظيم محاضرة يلقيها عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعنوان: "أحكام عشر ذي الحجة"، وتبث عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية في منصة "اليوتيوب" في تمام الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الحج.

وفيما يواصل البرنامج أنشطته بعد غد الاثنين بمحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السلمان عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بعنوان: وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" في التوقيت ذاته.

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