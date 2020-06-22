النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان: 16 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1077

سجّل لبنان، اليوم، 16 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 11 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و5 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1603 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 798 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1077.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان: 16 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل لبنان، اليوم، 16 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 11 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و5 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1603 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 798 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1077.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:54 PM

لبنان: 16 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1077

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
146

سجّل لبنان، اليوم، 16 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 11 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و5 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1603 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 798 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1077.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,317
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة