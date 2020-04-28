بعد "إيبولا" و"سارس" و"ميرس".. اليابان تعتمد هذا الدواء رسميًّا لعلاج كورونا

اختبارات عليه منذ "مارس".. وتسريبات عن "الصحة العالمية" تثير شكوكًا حول فعاليته

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعتمد عقار ريمديسيفير، المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى كوفيد-19 في البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الدواء، الذي أنتجته شركة جلعاد ساينسز، أول دواء لكوفيد-19 تتم الموافقة عليه في اليابان، قبل دواء فافيبيرافير المضاد للإنفلونزا الذي طوّرته اليابان.

وصرّح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهايد سوغا للصحفيين، بأن اليابان تشارك في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للعقار منذ مارس، وأنها كانت تشارك في أبحاث خارج اليابان؛ مشيرًا إلى أن طوكيو وضعت نظام تصريح سريع المسار للاستخدام الطارئ للأدوية المعتمدة في الخارج؛ وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وتم تطوير ريمديسيفير في الأصل لعلاج إيبولا؛ لكن التسريبات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول التجارب السريرية الصينية تشير إلى أن الدواء لم يكن فعالًا في الحالات المزمنة؛ وهو ما يلقي بظلال من الشك على فعاليته. وتم استخدام الدواء أيضًا لعلاج سارس وميرس؛ لكنه لا يزال قيد التجارب بشأن استخدامه لعلاج كوفيد-19.

وتقوم اليابان حاليًا باختبار فافيبيرافير، الذي قامت بتطويره شركتا فوجيفيلم وتوياما، في المستشفيات اليابانية.

ويرى الخبراء أن كلًّا من ريمديسيفير وفافيبيرافير قادران على تحقيق نتائج جيدة، "عند استخدامهما في مرحلة مبكرة من المرض".

وقال سوغا: "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الأدوية الفعالة للمرضى في أقرب وقت ممكن".