خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

"ميركل" تعلن فرض إجراءات جديدة أكثر شدة لمكافحة الفيروس

سجلت ألمانيا الأربعاء 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية؛ وفقًا لبيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس.

ونشرت هذه البيانات بُعَيد ساعات من إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع عقدته مع مسؤولي الولايات الاتحادية الـ16، أن حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدة لمكافحة كوفيد-19؛ في محاولة لمنع تسجيل طفرة وبائية جديدة في البلاد.

وبموجب الإجراءات الجديدة سيُمنع تجمع أكثر من 25 شخصًا في المؤسسات العامة وأكثر من 15 شخصًا في القاعات الخاصة.