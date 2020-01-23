في افتتاح الجولة 16 من ممتاز السلة... الإثارة تجمع أحد والنصر

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة خمس مباريات، وسيتوقف الدوري بعد هذة الجولة؛ وذلك لدخول المنتخب الأول في معسكر إعدادي للاستعداد للتصفيات النهائية للبطولة الآسيوية.

وتأتي مباراة أحد صاحب المركز الثاني برصيد (26) نقطة، والنصر متصدر الدوري برصيد (28) نقطة؛ الأبرز في الجولة، وذلك على صالة هيئة الرياضة في المدينة المنورة عند الساعة 5.00.

ويسبق اللقاء على نفس الصالة عند الساعة 3.00 مواجهة الأنصار الذي يحتل المركز السابع برصيد (20) نقطة، مع أبها صاحب المركز التاسع برصيد (15) نقطة .

وفي جدة على صالة هيئة الرياضة يستضيف الأهلي الذي يحتل المركز الخامس برصيد (24) نقطة؛ نظيره الهلال صاحب المركز السادس برصيد (23) نقطة ، عند الساعة الرابعة عصراً. وعلى نفس الصالة عند الساعة 6.15 يستضيف الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث برصيد (26) نقطة، نظيره الفتح صاحب المركز الرابع برصيد (25) نقطة.

وعلى صالة نادي الفتح في الأحساء يستضيف الشروق الذي يحتل المركز العاشر برصيد (14) نقطة، نظيره الوحدة الذي يحتل المركز الثامن برصيد (18) نقطة .