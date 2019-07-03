النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأحد المقبل.. حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية

"العمر": الجامعة تسعى للارتقاء بالجائزة للعالمية

تنظم جامعة الملك سعود، ممثلةً بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، الأحد المقبل، حفلاً رسمياً، للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المركز في دورتها الثانية.

ويقام الحفل برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في العاشرة من صباح الأحد المقبل، في القاعة الرئيسية بكلية الطب بالجامعة.

ويأتي ذلك امتداداً لما تقدمه الجامعة من خدمة لتاريخ الجزيرة العربية، ولما يمثله هذا التأريخ من أهمية على المستويين المحلي والإقليمي.

في ضوء ذلك، عبّر مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة المهمة في مجالها لارتباطها باسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كما هنّأ الفائزين بهذه الجائزة التي تأتي تجسيداً لما يلقاه قطاع التعليم والبحث من دعم واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي أحدث نهضة تعليمية وبحثية وتطويرية في برامج الجامعة ومخرجاتها تجاوزت أصداؤها الإيجابية حدود الوطن.

وقال إن الجائزة تكتسب قيمتها وقدرها وأهميتها من حملها اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي لم يألُ جهداً في خدمة تاريخ الجزيرة العربية؛ إدراكاً منه -رعاه الله- لأهمية الدراسات التاريخية والحضارية في نجاح الأمم ورقيها والاستفادة من تجارب الآخرين والبناء عليها.

وأضاف أن الدور المنتظر من جامعة الملك سعود، كبير ومحوري، ولأجل ذلك تسعى الجامعة للارتقاء بهذه الجائزة حتى تصبح في مصافّ الجوائز العالمية المتميزة، خاصة أنها تأتي متوافقة مع رؤية هذا الوطن الطموح التي تسعى بلادنا العزيزة إلى تحقيقها لتكون ملبية لتطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وختم "العمر" تصريحه بدعاء المولى الكريم، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين -حفظه الله- وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلى حكومتنا عزها وتمكينها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأحد المقبل.. حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية
سبق

تنظم جامعة الملك سعود، ممثلةً بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، الأحد المقبل، حفلاً رسمياً، للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المركز في دورتها الثانية.

ويقام الحفل برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في العاشرة من صباح الأحد المقبل، في القاعة الرئيسية بكلية الطب بالجامعة.

ويأتي ذلك امتداداً لما تقدمه الجامعة من خدمة لتاريخ الجزيرة العربية، ولما يمثله هذا التأريخ من أهمية على المستويين المحلي والإقليمي.

في ضوء ذلك، عبّر مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة المهمة في مجالها لارتباطها باسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كما هنّأ الفائزين بهذه الجائزة التي تأتي تجسيداً لما يلقاه قطاع التعليم والبحث من دعم واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي أحدث نهضة تعليمية وبحثية وتطويرية في برامج الجامعة ومخرجاتها تجاوزت أصداؤها الإيجابية حدود الوطن.

وقال إن الجائزة تكتسب قيمتها وقدرها وأهميتها من حملها اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي لم يألُ جهداً في خدمة تاريخ الجزيرة العربية؛ إدراكاً منه -رعاه الله- لأهمية الدراسات التاريخية والحضارية في نجاح الأمم ورقيها والاستفادة من تجارب الآخرين والبناء عليها.

وأضاف أن الدور المنتظر من جامعة الملك سعود، كبير ومحوري، ولأجل ذلك تسعى الجامعة للارتقاء بهذه الجائزة حتى تصبح في مصافّ الجوائز العالمية المتميزة، خاصة أنها تأتي متوافقة مع رؤية هذا الوطن الطموح التي تسعى بلادنا العزيزة إلى تحقيقها لتكون ملبية لتطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وختم "العمر" تصريحه بدعاء المولى الكريم، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين -حفظه الله- وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلى حكومتنا عزها وتمكينها.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
04:41 PM

الأحد المقبل.. حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية

"العمر": الجامعة تسعى للارتقاء بالجائزة للعالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
745

تنظم جامعة الملك سعود، ممثلةً بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، الأحد المقبل، حفلاً رسمياً، للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المركز في دورتها الثانية.

ويقام الحفل برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في العاشرة من صباح الأحد المقبل، في القاعة الرئيسية بكلية الطب بالجامعة.

ويأتي ذلك امتداداً لما تقدمه الجامعة من خدمة لتاريخ الجزيرة العربية، ولما يمثله هذا التأريخ من أهمية على المستويين المحلي والإقليمي.

في ضوء ذلك، عبّر مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة المهمة في مجالها لارتباطها باسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كما هنّأ الفائزين بهذه الجائزة التي تأتي تجسيداً لما يلقاه قطاع التعليم والبحث من دعم واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي أحدث نهضة تعليمية وبحثية وتطويرية في برامج الجامعة ومخرجاتها تجاوزت أصداؤها الإيجابية حدود الوطن.

وقال إن الجائزة تكتسب قيمتها وقدرها وأهميتها من حملها اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي لم يألُ جهداً في خدمة تاريخ الجزيرة العربية؛ إدراكاً منه -رعاه الله- لأهمية الدراسات التاريخية والحضارية في نجاح الأمم ورقيها والاستفادة من تجارب الآخرين والبناء عليها.

وأضاف أن الدور المنتظر من جامعة الملك سعود، كبير ومحوري، ولأجل ذلك تسعى الجامعة للارتقاء بهذه الجائزة حتى تصبح في مصافّ الجوائز العالمية المتميزة، خاصة أنها تأتي متوافقة مع رؤية هذا الوطن الطموح التي تسعى بلادنا العزيزة إلى تحقيقها لتكون ملبية لتطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وختم "العمر" تصريحه بدعاء المولى الكريم، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين -حفظه الله- وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلى حكومتنا عزها وتمكينها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,566
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,402
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,817
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,357

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة