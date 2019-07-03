الأحد المقبل.. حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية

"العمر": الجامعة تسعى للارتقاء بالجائزة للعالمية

تنظم جامعة الملك سعود، ممثلةً بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، الأحد المقبل، حفلاً رسمياً، للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة المركز في دورتها الثانية.

ويقام الحفل برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في العاشرة من صباح الأحد المقبل، في القاعة الرئيسية بكلية الطب بالجامعة.

ويأتي ذلك امتداداً لما تقدمه الجامعة من خدمة لتاريخ الجزيرة العربية، ولما يمثله هذا التأريخ من أهمية على المستويين المحلي والإقليمي.

في ضوء ذلك، عبّر مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، عن اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة المهمة في مجالها لارتباطها باسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كما هنّأ الفائزين بهذه الجائزة التي تأتي تجسيداً لما يلقاه قطاع التعليم والبحث من دعم واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الأمر الذي أحدث نهضة تعليمية وبحثية وتطويرية في برامج الجامعة ومخرجاتها تجاوزت أصداؤها الإيجابية حدود الوطن.

وقال إن الجائزة تكتسب قيمتها وقدرها وأهميتها من حملها اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي لم يألُ جهداً في خدمة تاريخ الجزيرة العربية؛ إدراكاً منه -رعاه الله- لأهمية الدراسات التاريخية والحضارية في نجاح الأمم ورقيها والاستفادة من تجارب الآخرين والبناء عليها.

وأضاف أن الدور المنتظر من جامعة الملك سعود، كبير ومحوري، ولأجل ذلك تسعى الجامعة للارتقاء بهذه الجائزة حتى تصبح في مصافّ الجوائز العالمية المتميزة، خاصة أنها تأتي متوافقة مع رؤية هذا الوطن الطموح التي تسعى بلادنا العزيزة إلى تحقيقها لتكون ملبية لتطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وختم "العمر" تصريحه بدعاء المولى الكريم، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين -حفظه الله- وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلى حكومتنا عزها وتمكينها.