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جامعة شقراء تنال شهادة الآيزو ISO 27001 في أمن المعلومات

منحتها مجموعة Smg إحدى شركات التقييم في "الأيزو"

حصلت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات، من مجموعة Smg، التي تعد من أكبر شركات تقييم الأيزو في العالم.

وقد تحقق ذلك الإنجاز بعد أن أكدت المجموعة على توافق وتطبيق أنظمة وإجراءات أمن المعلومات في الجامعة مع هذا المعيار الدولي.

وعبّر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن أهمية تطبيق أعلى معايير الامن السيبراني والمضي قدماً في تقديم الخدمات الالكترونية في بيئة تقنية أمنة ومنسجمة مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تضمنت دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

من ناحيته، قال عميد تقنية المعلومات والتعليم الالكتروني الدكتور سعد بن علي الأحمري: هذا الإنجاز يدعم استراتيجية الجامعة المتكاملة للأمن السيبراني وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات.

وأضاف: لجنة المراجعة التابعة لمجموعة Smg منحت شهادة الأيزو للجامعة بعد أن اجتازت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بنجاح متطلبات هذه الشهادة، والتي تغطي عدداً من المحاور والنطاقات المتعلقة بأمن المعلومات وتشمل "سياسات وتنظيم أمن المعلومات، وأمن البنية التحتية، وأمن مركز البيانات، والتحكم في الدخول، والتشفير، والأمن المادي وغير المادي".

وتقدم "الأحمري" بالشكر والتقدير إلى مدير الجامعة على دعمه المتواصل للخطة الاستراتيجية لتحول الرقمي بالجامعة وإشرافه ومتابعته لجميع المشاريع التقنية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه العمادة.

جامعة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة شقراء تنال شهادة الآيزو ISO 27001 في أمن المعلومات
سبق

حصلت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات، من مجموعة Smg، التي تعد من أكبر شركات تقييم الأيزو في العالم.

وقد تحقق ذلك الإنجاز بعد أن أكدت المجموعة على توافق وتطبيق أنظمة وإجراءات أمن المعلومات في الجامعة مع هذا المعيار الدولي.

وعبّر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن أهمية تطبيق أعلى معايير الامن السيبراني والمضي قدماً في تقديم الخدمات الالكترونية في بيئة تقنية أمنة ومنسجمة مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تضمنت دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

من ناحيته، قال عميد تقنية المعلومات والتعليم الالكتروني الدكتور سعد بن علي الأحمري: هذا الإنجاز يدعم استراتيجية الجامعة المتكاملة للأمن السيبراني وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات.

وأضاف: لجنة المراجعة التابعة لمجموعة Smg منحت شهادة الأيزو للجامعة بعد أن اجتازت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بنجاح متطلبات هذه الشهادة، والتي تغطي عدداً من المحاور والنطاقات المتعلقة بأمن المعلومات وتشمل "سياسات وتنظيم أمن المعلومات، وأمن البنية التحتية، وأمن مركز البيانات، والتحكم في الدخول، والتشفير، والأمن المادي وغير المادي".

وتقدم "الأحمري" بالشكر والتقدير إلى مدير الجامعة على دعمه المتواصل للخطة الاستراتيجية لتحول الرقمي بالجامعة وإشرافه ومتابعته لجميع المشاريع التقنية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه العمادة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:59 PM

جامعة شقراء تنال شهادة الآيزو ISO 27001 في أمن المعلومات

منحتها مجموعة Smg إحدى شركات التقييم في "الأيزو"

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فلاح الجوفان - شقراء
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حصلت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة شقراء، على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات، من مجموعة Smg، التي تعد من أكبر شركات تقييم الأيزو في العالم.

وقد تحقق ذلك الإنجاز بعد أن أكدت المجموعة على توافق وتطبيق أنظمة وإجراءات أمن المعلومات في الجامعة مع هذا المعيار الدولي.

وعبّر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن أهمية تطبيق أعلى معايير الامن السيبراني والمضي قدماً في تقديم الخدمات الالكترونية في بيئة تقنية أمنة ومنسجمة مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تضمنت دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

من ناحيته، قال عميد تقنية المعلومات والتعليم الالكتروني الدكتور سعد بن علي الأحمري: هذا الإنجاز يدعم استراتيجية الجامعة المتكاملة للأمن السيبراني وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات.

وأضاف: لجنة المراجعة التابعة لمجموعة Smg منحت شهادة الأيزو للجامعة بعد أن اجتازت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بنجاح متطلبات هذه الشهادة، والتي تغطي عدداً من المحاور والنطاقات المتعلقة بأمن المعلومات وتشمل "سياسات وتنظيم أمن المعلومات، وأمن البنية التحتية، وأمن مركز البيانات، والتحكم في الدخول، والتشفير، والأمن المادي وغير المادي".

وتقدم "الأحمري" بالشكر والتقدير إلى مدير الجامعة على دعمه المتواصل للخطة الاستراتيجية لتحول الرقمي بالجامعة وإشرافه ومتابعته لجميع المشاريع التقنية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه العمادة.

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