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إيطاليا: تسجيل 4458 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا

في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تسجيل 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل المنصرم.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 338398.
كما سجلت السلطات الصحية 22 وفاة بمرض "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36083.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس منها في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا: تسجيل 4458 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تسجيل 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل المنصرم.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 338398.
كما سجلت السلطات الصحية 22 وفاة بمرض "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36083.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس منها في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
06:51 PM

إيطاليا: تسجيل 4458 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا

في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تسجيل 4458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 12 أبريل المنصرم.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 338398.
كما سجلت السلطات الصحية 22 وفاة بمرض "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36083.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في إيطاليا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مؤشرات فيروس كورونا هناك أقل بشكل ملموس منها في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.

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