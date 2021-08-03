النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً

ثمّن الجهود الحاسمة في نصرة الحق الكويتي وتكريس الشرعية الدولية

أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.

وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً
سبق

أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.

وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:28 PM

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بدور المملكة في دحر الاحتلال العراقي قبل 31 عاماً

ثمّن الجهود الحاسمة في نصرة الحق الكويتي وتكريس الشرعية الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,101

أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس الاثنين، أن دولة الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور المملكة العربية السعودية وبقية أخواتها في مجلس التعاون في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس عام 1990.

وقال المجلس في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء: هذه الجهود كان لها دور حاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

جديرٌ بالذكر أنه تحل الذكرى الـ31 للغزو العراقي لدولة الكويت، ويستذكر الكويتيون هذه الذكرى الأليمة؛ لاستلهام الدروس والعبر من المحنة، وتذكّر صمود المقاومة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,244
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة