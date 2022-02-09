شاهد.. "القثامي" يتفقد مشروعات التحسين والتطوير الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسة بالطائف

قال لـ "سبق" تستهدف تحسين المشهد الحضاري وتوحيد واجهات المحال وتسهيل حركة المشاة

تفقد أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي سير العمل بمشروعات التطوير والتحسين الجاري تنفيذها لعددٍ من المواقع بالشوارع الرئيسة.

وشملت الجولة الميدانية "شارع أبو بكر الصديق، وشارع الخمسين، وممشى شارع الخمسين" ورافق الأمين خلال الجولة المساعدين والمختصين من الأمانة.

وقال "القثامي" لـ "سبق" إن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير مواقع مختارة بالشوارع الرئيسة ضمن جهود مبادرة تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية والتي منها برامج توحيد واجهات المحال التجارية، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة المشاة، ومعالجة الملوثات السمعية والبصرية مع دعم كل الخدمات المعززة للمظهر العام.

وأوضح "القثامي" أن الأمانة تنفذ حاليًا خطة لتأهيل شبكة الطرق الداخلية من خلال برامج للسفلتة وإعادة التأهيل، وصيانة الأرصفة ومسارات المشاة، ومراعاة معايير واشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التنفيذ.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على رفع معايير جودة وكفاءة شبكات الطرق وتوفر وسائل السلامة اللازمة، لتعزيز سلامة وراحة السالكين، ووجّه خلال الجولة المختصين إلى تسريع وتيرة الإنجاز مع مراعاة كفاءة العمل وجودة المخرجات النهائية لأعمال التجميل والتحسين والتطوير الجارية.